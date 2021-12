"Land in Sicht": Alles zum Podcast von NDR Kultur

Die Schriftstellerin Lisa Kreißler lebt im niedersächsischen Pohle im Grünen, hier ist Land in Sicht! Alle zwei Wochen schaut in Lisas Scheune ein guter Bekannter aus der NDR Kultur Literaturredaktion vorbei. Dann wird leidenschaftlich über "Bücher zum Leben" gesprochen, neue und ältere, Sachbücher und Romane. Und manchmal beweist eine Überraschung aus den Tiefen des Archivs: Vieles, was uns heute umtreibt, hatten schreibende Menschen schon immer im Blick.