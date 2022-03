"Ein prekäres Bestiarium": Sachbuch-Kleinod über Artenschutz Stand: 03.03.2022 14:00 Uhr Heiko Werning und Ulrike Sterblich schreiben in "Von Okapi, Scharnierschildkröte und Schnilch. Ein prekäres Bestiarium" unterhaltsame, lehrreiche und aufrüttelnde Texte über seltene Tierarten und erklären, wie man sei schützen kann. Beitrag anhören 5 Min

von Martina Kothe

Rund eine Million Arten -Pflanzen und Tiere- sind in den kommenden Jahrzehnten von der Ausrottung bedroht. Das prognostizierte 2019 der Weltbiodiversitätsrat der Vereinten Nationen. In beinahe allen Fällen gibt es einen Hauptverantwortlichen: den Menschen.

Klar ist: Die Zeit ist knapp. Da wir als Spezies zwar verantwortlich gemacht werden können, aber in den meisten Fällen überhaupt keine Ahnung haben, was die Ausrottung eines Vogels, einer Pflanze, eines Insekts oder Säugetiers für unsere Art bedeutet, hilft nur eins: Soviel wie möglich erhalten!

Citizen Conservation erklärt, wie man Tierarten schützt

Diesem Ziel hat sich die Organisation "Citizen Conservation" verschrieben. Wie das genau funktionieren kann und um welche Tiere es sich handelt, die jetzt gerettet werden können, steht in dem im Februar erschienenen Buch: "Von Okapi, Scharnierschildkröte und Schnilch - ein prekäres Bestiarium".

Haben Sie schon einmal von einem Baumhummer gehört? Nein? Dann - und auch sonst - lohnt sich ein langer Blick in dieses Kleinod in Buchform.

Milu, Nimbakröte, Okapi, Pangolin, Schneeleopard, Schnilch, Schwarzfußiltis, Vulkankaninchen, Waldrapp

Klangvolle bis bizarre Namen haben sie, die vom Aussterben bedrohten Tiere, die hier versammelt sind. Ihr Verhalten ist meist nicht weniger sonderlich, ihr Aussehen mitunter ungewohnt. 2018 hat sich das Projekt "Citizen Conservation" gegründet. Das Ziel: Vermeidung der Ausrottung bedrohter Tierarten durch die Zusammenarbeit von Zoos mit privaten Tierhalterinnen. Daher auch der so treffende, wie zum Weiterdenken anregende Slogan des Projekts: "Haltung rettet Arten".

Nach der Recherche entstanden Texte und prominente Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die manche der Texte für den "Kreaturen"-Podcast "Geschichten von seltenen und sehr seltenen Arten" eingelesen haben. Zum Beispiel Wladimir Kaminer, der über die "Sex-Pistols der Natur" erzählt, die Waldrappen.

Wladimir Kaminer: Waldrappen als "Sex Pistols der Natur"

"Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten", so Kaminer im Podcast. "Aber nicht in diesem Fall: Ein Vogel mit nacktem, faltig-runzligem Kopf, langem, sichelförmigem, eher an einen verdorrten Knochen erinnernden Schnabel und einer Punk-Frisur aus wild in alle Richtungen abstehenden schwarzen Federn, die ihn aussehen lassen, als wäre er gerade Opfer einer heftigen Explosion geworden oder habe einen Stromschlag erlitten - wem beim Anblick eines Waldrapps nicht umgehend das Herz aufgeht, der hat vermutlich keines. Oder ist Katzenliebhaber." Und so hört er sich an, der Waldrapp.

Kenntnisreiche und unterhaltsame Tierporträts im "Bestiarium"

Neben Wladimir Kaminer hat sich eine Vielzahl prominenter Vorleserinnen und Vorleser bereit erklärt die Texte für den Podcast einzulesen, der das Buch begleitet: Reinhard Mey, Dirk von Lowtzow, Dota Kehr, Friedrich Küppersbusch, Bernhard Hoecker, Götz Alsmann. Sie alle und viele mehr lesen die ebenso unterhaltsamen, wie lehrreichen und aufrüttelnden Texte von Ulrike Sterblich und Heiko Werning.

Weitere Informationen "Hannah goes wild": NDR Naturfilm Doku-Serie in ARD Mediathek Am 3. März ist Welt-Artenschutztag. In der NDR Doku-Serie "Hannah goes wild" kämpft Tierärztin Hannah Emde in Namibia für Artenschutz. mehr

Dabei gibt es durchaus Erfolgsgeschichten der Wiederansiedlung. Der vorgestellte Waldrapp zum Beispiel- oder auch der Bartgeier, der im letzten Jahr nach 140 Jahren wieder in den Alpen ausgewildert werden konnte. Der amerikanische Totengräber, das Aye-Aye, Blutegel, Darwinfrosch, Feldhamster, Nerz, Panzernashorn und Wisent: Noch leben die meisten dieser wundersamen Tiere auf unserer ebenso wundersamen Erde.

Das prekäre Bestiarium ist entstanden, damit das so bleibt, denn, so schreiben die Autoren: "Die Biodiversität ist so etwas wie das Immunsystem des Planeten. Ohne seinen Schutz können auch wir nicht überleben."

"Von Okapi, Scharnierschildkröte und Schnilch" Das Saschbuch "Von Okapi, Scharnierschildkröte und Schnilch - Ein prekäres Bestiarium", von Ulrike Sterblich und Heiko Werning ist bei Galiani Berlin erschienen. Es umfast 240 Seiten und kostet 22 Euro.

ISBN 978-3-86971-255-0

VIDEO: Tierärztin und Fotografin Hannah Emde (16 Min)

Weitere Informationen "Zugvögel" von Monisha Rajesh: Vom Zugfahren und Träumen Warum nicht einfach mit dem neuen Bildband von Monisha Rajesh die Welt erkunden? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 03.03.2022 | 18:00 Uhr