eat.READ.sleep live mit dreistündiger Sendung auf NDR Kultur Stand: 01.03.2022 07:00 Uhr Heute sprechen die Hosts Katharina, Daniel und Jan mit Rainer Moritz, Chef des Hamburger Literaturhauses, von 9 bis 12 Uhr live auf NDR Kultur über aktuellen und altbewährten Lesestoff.

Im Frühjahr kommen so viele neue Bücher auf den Markt, da fällt die Auswahl oft schwer. Deswegen ist es Zeit für eine Sondersendung unseres Podcasts eat.READ.sleep. Drei Stunden lang geben Katharina, Jan und Daniel Lesetipps und Empfehlungen, sprechen über persönliche Lieblingsautoren und literarische Trends. Im Mittelpunkt steht diesmal der Bestseller "Vernichten" von Michel Houellebecq. Das Buch wurde von der Kritik sehr unterschiedlich aufgenommen. Wie finden die drei Hosts den Roman?

Individuelle Leseempfehlungen für Hörerinnen und Hörer

So wie im Podcast gibt es natürlich auch in dieser Sondersendung eine literarische Vorspeise - also ein Gericht, das aus einem Buch stammt. Im Quiz testen die Hosts ihr Literaturwissen. Zu Gast ist diesmal der Leiter des Hamburger Literaturhauses, Rainer Moritz.

Für die Sondersendung haben sich die Hosts aber auch noch eine ganz besondere Überraschung ausgedacht. Hörerinnen und Hörer können sich live in die Sendung dazuschalten und bekommen ganz individuelle Leseempfehlungen von Katharina, Jan und Daniel. Einfach ab 9 Uhr einschalten und anrufen! Die Telefonnummer lautet: 08000 11 77 57.

Die Bücher der Live-Sendung eat.READ.sleep im Überblick

Kim Hye-jin : "Die Tochter". Aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee (Hanser Berlin)

: "Die Tochter". Aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee (Hanser Berlin) Alexandra Lavizzari : "Vita & Virginia" (ebersbach & simon)

: "Vita & Virginia" (ebersbach & simon) Mario Vargas Llosa : "Tante Julia und der Kunstschreiber". Aus dem Spanischen von Heidrun Adler (suhrkamp Taschenbuch)

: "Tante Julia und der Kunstschreiber". Aus dem Spanischen von Heidrun Adler (suhrkamp Taschenbuch) Yasmina Reza : "Serge". Aus dem Französischen von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel (Hanser)

: "Serge". Aus dem Französischen von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel (Hanser) Michel Houellebecq : "Vernichten". Aus dem Französischen von Stephan Kleiner und Bernd Wilczek (DuMont)

: "Vernichten". Aus dem Französischen von Stephan Kleiner und Bernd Wilczek (DuMont) Szczepan Twardoch : "Demut". Aus dem Polnischen von Olaf Kühl (Rowohlt Berlin)

: "Demut". Aus dem Polnischen von Olaf Kühl (Rowohlt Berlin) Lisa Graf : "Dallmayr: Traum vom schönen Leben" (Penguin)

: "Dallmayr: Traum vom schönen Leben" (Penguin) Harald Schmidt (Hrsg.) : "In der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe: Thomas Bernhard. Eine kulinarische Spurensuche mit Harald Schmidt" (Brandstätter)

: "In der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe: Thomas Bernhard. Eine kulinarische Spurensuche mit Harald Schmidt" (Brandstätter) Rainer Moritz: " Unbekannte Seiten: Kuriose Literaturgeschichte(n)" (Kampa)

Unbekannte Seiten: Kuriose Literaturgeschichte(n)" (Kampa) John Ironmonger: "Der Wal und das Ende der Welt", aus dem Englischen von Maria Poetts und Tobias Schnettler (S. Fischer)

"Der Wal und das Ende der Welt", aus dem Englischen von Maria Poetts und Tobias Schnettler (S. Fischer) Jared Diamond: " Kollaps: Warum Gesellschaften überleben oder untergehen". Aus dem Englischen von Sebastian Vogel (S. Fischer)

Kollaps: Warum Gesellschaften überleben oder untergehen". Aus dem Englischen von Sebastian Vogel (S. Fischer) William Melville Kelley: "Ein Tropfen Geduld". Aus dem Englischen von Kathrin Razum (Hoffmann und Campe)

"Ein Tropfen Geduld". Aus dem Englischen von Kathrin Razum (Hoffmann und Campe) Davide Morosinotto: "Die Rebellen von Salento". Aus dem Italienischen von Dr. Cornelia Panzacchi (Thienemann)

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

