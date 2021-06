"Zeitreise": Stefan Aust und seine Beobachtungen der Geschichte Stand: 01.06.2021 12:11 Uhr Im Gespräch bei "DAS!" hat Stefan Aust sein neues Buch "Zeitreise" vorgestellt. Dabei blickt er zurück auf die Stationen seines Lebens, die eng mit der Geschichte der Bundesrepublik vernknüpft sind.

Stefan Aust hat als Chefredakteur des Magazins "Der Spiegel", als Autor des RAF-Standardwerks "Der Baader-Meinhof-Komplex" und jüngst als Herausgeber der Tageszeitung "Die Welt" immer wieder Maßstäbe gesetzt. Zu seinem 75. Geburtstag hat er seine Autobiografie "Zeitreise" herausgebracht. In 656 Seiten blickt er auf die Stationen seines Lebens zurück, die eng mit der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland verbunden sind. "Ich wollte eigentlich nicht meine Autobiographie schreiben, das war eigentlich nicht die Absicht", sagt Aust im Gespräch auf dem roten Sofa. "Aber der Verlag wollte, dass das auf dem Cover draufsteht. Für mich sollte es nur heißen 'Zeitreise - Beobachtungen am Rande der Geschichte'".

Kaum jemand in Deutschland versteht es, Zeitgeschichte anschaulicher zu vermitteln als Aust, auch weil er mit seinem exzellenten Netzwerk häufig direkten Kontakt zu Politikern, Wirtschaftsbossen und RAF-Terroristen hatte. Das Buch sei eine Sammlung von Geschichten, die er durch das Privileg seines Jobs miterleben durfte. "Es ist so, dass ich viele Geschichten erzähle und häufig auch immer wieder erzähle", sagt Aust. Es sei auch interessant, sich an bestimmte Sachen zurückzuerinnen. Gleichzeitig aber auch ein bisschen erschreckend: "Das ist so ein halber Schuhkarton - und da passt ein ganzes Leben rein."

Dieses Thema im Programm: DAS! | 31.05.2021 | 18:45 Uhr