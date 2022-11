Walter Kreye liest "Unterwegs nach Chevreuse" von Patrick Modiano Stand: 16.11.2022 16:25 Uhr In "Unterwegs nach Chevreuse" des französischen Literaturnobelpreisträgers Patrick Modiano geht es um die Frage: Wie zuverlässig ist das, woran ich mich erinnere? Walter Kreye liest daraus vor.

Jean Bosmans lernt bei einem seiner Streifzüge durch Paris die undurchsichtige Camille kennen. Erst als sie ihn zu einem Ausflug ins Haus seiner Kindheit in Chevreuse bei Paris mitnimmt, dämmert ihm, dass diese Begegnung nicht zufällig ist. Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass es die Erinnerung ist, die unser Leben in einen Zusammenhang mit der Welt bringt.

Zu hören sind die Lesungen vom 21. bis zum 30. November 2022, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 21. November 2022 8.30 Uhr 2 22. November 2022 8.30 Uhr 3 23. November 2022 8.30 Uhr 4 24. November 2022 8.30 Uhr 5 25. November 2022 8.30 Uhr 6 28. November 2022 8.30 Uhr 7 29. November 2022 8.30 Uhr 8 30. November 2022 8.30 Uhr

