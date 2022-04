Vor 450 Jahren wurde die Herzog August Bibliothek gegründet Stand: 05.04.2022 06:00 Uhr Am 5. April 1572 wurde die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel gegründet. Heute feiert sie ihren 450. Geburtstag.

Trotz ihres hohen Alters und des noch höheren Alters mancher ihrer Handschriften und Drucke ist die Herzog August Bibliothek kein Museum für ehrwürdig verstaubte Bücher, sondern eine mittlerweile international renommierte Forschungsbibliothek.

Durch eine schwere Bronzetür öffnet sich die Augusteerhalle - das Herzstück der Herzog August Bibliothek. Hohe Bücherwände - gefüllt mit 50.000 Drucken - vor allem aus Theologie und Historie. Gebunden in 15.000 Bänden. Sie stehen noch heute in der Folge, die der Herzog August selbst zur Ordnung seiner Bibliothek schon Anfang des 17. Jahrhunderts festgelegt hat.

Obwohl der Direktor Peter Burschel die Augusteerhalle schon unzählige Mal betreten hat, ist immer wieder aufs Neue überwältigt. "Das liegt an den Büchern", sagt er. "Wenn Sie in die Halle kommen, sehen Sie, dass viele Bücher helle, einheitliche Pergamentbindungen haben - und die machen eine ganz spezifische Aura."

Im 17. Jahrhundert galt die Bibliothek als "achtes Weltwunder"

Es ist Herzog August der Jüngere, der alles sammelt, was rar und gut ist. Mitte des 17. Jahrhunderts gilt die Herzog August Bibliothek deshalb als "achtes Weltwunder". Aufgrund der Zahl ihrer Drucke - 135.000 - ist sie damals eine der größten Bibliotheken Europas. "Was Sie hier sehen, ist ein Großteil dessen was August damals im 17. Jahrhundert - im Dreißigjährigen Krieg - gesammelt hat. Das ist alles so, wie er es gesammelt hat, hiergeblieben - räumlich verändert, aber es ist nicht zerstört worden", sagt Burschel.

Anlässlich des Jubiläus wird die Schatzkammer geöffnet

Anlässlich des Jubiläums öffnet die Bibliothek sogar ihre Schatzkammer - ein Raum, der sonst mit tonnenschweren Türen verschlossen ist - und zeigt hinter Sicherheitsglas ihre kostbarsten Originale. Wie das Evangeliar Heinrichs des Löwen und Mathildes von England. Das Meisterwerk mittelalterlicher Buchmalerei wird 1983 für 16 Millionen Euro ersteigert - damals das teuerste Buch der Welt. Es wird nur selten und für kurze Zeit ausgestellt. Auch für den Direktor Burschel ist das besonders: "Kurz nachdem es gekauft wurde, wurde es erstmals ausgestellt. Da war ich noch Student. Obwohl es hier im Safe liegt, habe ich es seitdem nicht wieder gesehen."

Forschung ist zentrales Stück der Bibliothek

Die Schatzkammer zeigt auch Kurioses: die berühmt berüchtigte "Ehebrecherbibel", in der steht "Du sollst ehebrechen". Ein Fehldruck. Oder das Tintenfass aus Blei mit dem Martin Luther nach dem Teufel geworfen haben soll. Die Bibliothek versteht sich nicht als Museum, sondern vielmehr als Ort der Wissensvermittlung. "Forschung ist im Grunde das zentrale Stück der Bibliothek. Man könnte sagen, dass es unsere Identität prägt", so Direktor Burschel.

Stipendiaten aus der ganzen Welt kommen ins Museum

Stipendiaten aus der ganzen Welt kommen nach Wolfenbüttel, um mit dem bedeutendem Altbestand aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit zu forschen.

"Es ist unglaublich spannend. Wenn wir wissen wollen, was vor der Reformation überhaupt in der Schule gelehrt wurde, zeigt sich: Da gibt es viel Polemik von Reformatoren, da wurde gar nichts gelehrt", sagt Christoph Fassbender von der Universität Chemnitz. "Ich kann das anhand der Schulheften zeigen, was konkret von den Schülern geschrieben wurde. Da haben die hier schöne Bestände."

Heute gibt es etwa eine Million Bände in Wolfenbüttel

Ungefähr eine Million Bände sind es heute. Darunter Handschriften, alte Drucke und Künstlerbücher. In der Jubiläums-Ausstellung "Wir machen Bücher" geht es darum, dass aus alten Büchern auch immer neue entstehen.

"Es vergeht kein Jahr, in dem nicht neue Schätze, Bücher, Handschriften oder Grafiken entdeckt werden", sagt Kurator Hole Rössler. "Die Bibliothek hat eine lange Geschichte, aber vielleicht noch eine viel längere Zukunft, weil es zu viel zu entdecken gibt!"

Auch für Peter Burschel gibt es noch viel zu entdecken. "Gelegentlich nehme ich meinen Schlüssel gehe in die Ausgusteerhalle", sagt er. "Dort suche mir einen Platz, einen Stuhl und höre den Büchern zu!"

