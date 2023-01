Ursula Illert liest die Erinnerungen von Trude Simonsohn Stand: 17.01.2023 15:32 Uhr Der Lebensbericht der KZ-Überlebenden Trude Simonsohn ist alles andere als verbittert - von ihrem dramatischen, ereignisreichen Leben erzählt sie lebendig, gelassen und humorvoll.

Jahrzehntelang hat sie in Schulen, Institutionen und Vereinen von ihrem Leben erzählt, das sie zu einer Zeugin der politischen Verwerfungen im 20. Jahrhundert werden ließ. Vor einem Jahr, am 6. Januar 2022 ist die 1921 im tschechischen Olmütz geborene Trude Simonsohn gestorben. Sie hat das KZ Theresienstadt überlebt und nach dem Krieg zunächst in der Schweiz, dann in Hamburg und Frankfurt als Krankenschwester, Flüchtlingshelferin und Sozialarbeiterin gearbeitet. Von 1989 bis 2001 war sie Ratsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Für ihr Lebenswerk wurde sie mit zahlreichen Preisen geehrt.

Eine Koproduktion des hr mit NDR Kultur

Zu hören sind die Lesungen vom 23. Januar bis 1. Februar 2023, von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Morgen vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 23. Januar 2023 8.30 Uhr 2 24. Januar 2023 8.30 Uhr 3 25. Januar 2023 8.30 Uhr 4 26. Januar 2023 8.30 Uhr 5 27. Januar 2023 8.30 Uhr 6 30. Januar 2023 8.30 Uhr 7 31. Januar 2023 8.30 Uhr 8 1. Februar 2023 8.30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 23.01.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher