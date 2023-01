"Schmökern bis in die Nacht" in Gemeindebücherei Ganderkesee Stand: 31.01.2023 06:00 Uhr Bundesweit wurden 10 Bibliotheken für das Projekt "Land.schafft.Demokratie" zur Demokratieförderung auf dem Land ausgewählt - darunter als einzige in Niedersachsen - die Gemeindebücherei in Ganderkesee.

von Helgard Füchsel

Es wirkt einladend in der Gemeindebücherei in Ganderkesee. Ein Bücherregal sieht aus wie ein Boot mit Bilderbüchern und Sitzbänken. Daneben liegen graue Kissen, wie Steine in einer Art Teichlandschaft. Davon mit einer Trennwand abgeschirmt - eine Tischgruppe. Neben der Kaffeemaschine steht Katja Weisel. Sie wohnt seit 10 Jahren in Ganderkesee. " Ich nutze die Bücherei gern", sagt sie, "hier gibt es hochqualitative Literatur und in dieser Zeit, wo ich jetzt da bin, ist sukzessive das Angebot auch in diesen Ort der Begegnung ausgebaut worden, was ich total klasse finde. Ich habe gerade am Nebentisch jemanden getroffen, mit dem ich jetzt gleich noch einen Kaffee trinken werde und was ich auch sehr schätze ist die persönliche Art der Betreuung."

Popcornmaschine und Beamer in der Bibliothek ausleihen

Wenn etwas hier nicht zu haben sei, könne sie es auch über die Fernleihe bestellen. Und sie bekommt hier nicht nur Bücher. Sie hat bereits eine Popcornmaschine ausgeliehen und heute hat sie den Beamer mitgenommen aus der sogenannten "Bibliothek der Dinge", erzählt sie. "Das ist wirklich eine ganz attraktive Angelegenheit, weil es mir wichtig ist, dass ich zu Hause nicht alles Mögliche rumstehen habe, was ich eigentlich drei oder fünfmal im Jahr brauche. Das fängt hier sehr, sehr gut an, entwickelt sich auch."

Im vergangenen Herbst konnten die Besucher der Bibliothek dort sogar Saatgut aus den eigenen Gärten tauschen - heiß begehrte Blumensamen. Die Leiterin Sigrid Kautzsch will die Bücherei für die Zukunft umbauen. "Das ist für mich eine konzeptionelle Frage. Wo geht eine Bibliothek zukunftsweisend hin. Wie muss eine Bibliothek aufgestellt sein, damit sie in 5 -10 Jahren noch einen Mehrwert für diesen Ort bietet. Und das bedeutet aber auch, dass wir diesen Raum noch viel mehr nutzen als für die Ausleihe. "

Der Büchereiausweis als Türöffner zum Lernen bis in die Nacht

Im Moment ist die Bücherei regulär 27 Stunden in der Woche geöffnet. Sigrid Kautzsch will die Räume noch zusätzlich von früh morgens bis in die Nachtstunden öffnen. Die nötige Technik zum Selbstverbuchen gibt es bereits. Es fehlt aber noch die Technik, um mit einem Bibliotheksausweis die Tür zu öffnen. An einer Tischgruppe neben den Schulbüchern lernen Francois Nshimyumukiza und Mohamad Almathour zusammen. Sie würden gern abends weiterarbeiten. Seit 6 Monaten besuchen sie einen Deutschkurs und bald steht die Prüfung an.

Christina Hogen aus Ganderkesee huscht heute nur kurz herein. Sie trägt einen Stapel Ponyhofbücher mit rosafarbenen Einbänden zum Schalter - Flohmarktware. "Ich habe zu Hause drei Büchermäuse. Man kann sich mal ganz schnell irgendwelche Bücher ausleihen, beziehungsweise jetzt habe ich hier gerade 10 Bücher auf dem Bücherflohmarkt gekauft und für wenig Geld kann man viele tolle Geschichten lesen."

Weil die Gemeindebücherei für das Pilotprojekt "Land.schafft.Demokratie" von der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Deutschen Bibliotheksverband ausgewählt worden ist, kann die Büchereileiterin Sigrid Kautzsch jetzt aus einem Katalog Veranstaltungen buchen, die die Demokratie fördern.

Streetart und Comicworkshops für Jugendliche

Sigrid Kautzsch will vor allem eine Zielgruppe ansprechen: Jugendliche, die sich in der Demokratie nicht vertreten fühlen, betont sie. "Da sind Formate dabei, wie zum Beispiel ein Street-Art- Workshop zum Thema Rechtsradikalismus und Comic-Workshops zum Thema, wer bin ich und wie kann ich selber aktiv werden, wo kann ich mitwirken also Mitbestimmung auch und so ähnliche Formate, die eben nicht so die klassischen Lesungs- und Vortragsformate sind."

Welche Veranstaltungen die Bücherei bekommt, entscheidet sich in einigen Wochen. Und auch das Konzept für die längeren Öffnungszeiten ist in Arbeit.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 31.01.2023 | 09:20 Uhr