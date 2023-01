Lesung: "Der Platz" und "Der junge Mann" von Annie Ernaux Stand: 10.01.2023 17:51 Uhr Im Dezember 2022 wurde Annie Ernaux mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Maren Kroymann und Dörte Lyssewski lesen zwei Erzählungen der französischen Schriftstellerin.

In ihrem jüngst erschienenen, kleinen Werk "Der junge Mann" erzählt Annie Ernaux vom Verhältnis zwischen einer Frau Mitte 50 und einem 30 Jahre jüngeren Mann, der sie mit einer Leidenschaft liebt wie keiner zuvor. Gleichzeitig ist diese Liebe politisch, denn er ist noch dem sozialen Milieu verhaftet, das sie hinter sich zu lassen geglaubt hatte. Dieses schildert sie akribisch genau in der bewegenden Erzählung "Der Platz" aus dem Jahr 1983. Es ist das "objektive Porträt" ihres Vaters und ihrer Kindheit in der Normandie. Es gilt in der französischen Literatur als "Glutkern" des autofiktionalen Schreibens.

Zu hören sind die Lesungen vom 16. bis 20. Januar 2023, von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit Der Platz (1/4) 16. Januar 2023 8.30 Uhr Der Platz (2/4) 17. Januar 2023 8.30 Uhr Der Platz (3/4) 18. Januar 2023 8.30 Uhr Der Platz (4/4) 19. Januar 2023 8.30 Uhr Der junge Mann 20. Januar 2023 8.30 Uhr

