Elke Heidenreich liest aus ihrem Buch "Ihr glücklichen Augen" Stand: 30.01.2023 14:05 Uhr Elke Heidenreich ist in ihrem Leben viel und gerne gereist. Ihre Beobachtungen und Erlebnisse hat sie gewissenhaft notiert.

Die Literaturkritikerin Elke Heidenreich ist in ihrem Leben durch die ganze Welt gereist. Aber nicht als Touristin, sondern einfach, um "dort" zu sein, ohne etwas Besonderes erleben oder besichtigen zu wollen. Wenn man so offen, so ohne Erwartungen reist, kommen einem die Erlebnisse wie von selbst entgegen - oder auch das Bekannte. Beide Fälle geben Elke Heidenreich Anlass zu unterhaltsamen Geschichten, die uns mitnehmen an exotische Orte der Erde: Kairo, Nagasaki, Riga oder auch - Berlin.

Zu hören sind die Lesungen am 2. und 3. Februar 2023, von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Morgen vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 2. Februar 2023 8.30 Uhr 2 3. Februar 2023 8.30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 02.02.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher