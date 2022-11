Colleen Hoover: Amerikas Bestseller-Autorin Nummer eins Stand: 07.11.2022 13:47 Uhr Colleen Hoover hat ihren ersten Roman "Slammed" vor zehn Jahren als E-Book im Selbstverlag veröffentlicht. Heute führt die Texanerin mit ihren Liebesromanen für junge Erwachsene die Bestsellerlisten an.

von Claudia Sarre

Ohne die sozialen Netzwerke wäre Colleen Hoover vermutlich immer noch Sozialarbeiterin in Texas und eine Mrs. Nobody. Über eine Million Follower hat die 42-Jährige allein auf TikTok, vorwiegend weibliche Hardcore-Fans zwischen 18 und 30, die ihre Liebesromane verschlingen und weiterempfehlen. Kein Wunder also, dass CoHo, wie ihre Fans sie nennen, derzeit sieben Plätze in den Top Ten der "New York Times Paperback Besteller Charts" belegt und seit kurzem auch die deutsche "Spiegel"-Bestsellerliste erobert hat. Über 20 Millionen Bücher hat die blonde Texanerin weltweit verkauft. Sie liebe es, ihren Geschichten überraschende Wendungen zu geben, erzählt sie in einem Interview: "Ich habe schon immer gerne das Ende von Büchern und Filmen erraten. Wenn ich schreibe, versuche ich mir vorzustellen, was der Leser jetzt vielleicht erwartet. Und dann schreibe ich genau das Gegenteil!"

Riesenerfolg mit Hoovers erstem Roman "Slammed"

Die Mega-Erfolgsstory von Colleen Hoover fing an mit dem Liebesroman "Slammed" - der auf Deutsch den etwas sperrigen Titel "Weil ich Layken liebe" trägt. Damals war Colleen Hoover Sozialarbeiterin, verdiente neun Dollar die Stunde und lebte mit ihrem Mann, einem Lkw-Fahrer, und ihren drei Söhnen in einem Trailer in der Nähe von Dallas, Texas. Ihr Debüt veröffentlichte sie zunächst als E-Book im Selbstverlag.

Obwohl sie weder Verlag noch einen Agenten hatte, geschweige denn eine teure Marketing-Kampagne, schlug das Buch ein wie eine Bombe. Nur sieben Monate später stand "Slammed" auf der "New York Times"-Bestsellerliste. Noch heute kann Colleen Hoover ihr Glück kaum fassen: "Ich denke, es war einfach gutes Timing und Glück. Die Dinge haben sich gut entwickelt, seitdem ich angefangen habe. Was ich anderen Autoren empfehlen würde ist, dass sie über etwas schreiben, das sie lieben. Schreibt nicht darüber, was sich verkauft."

Weitere Informationen Neue Kinder- und Jugendbücher "Schock Deine Eltern und lies ein Buch": So lautete eine Kampagne, die Kinder und Jugendliche zum Lesen anregen sollte. NDR Info mit Lese-Tipps für den Nachwuchs. mehr

Colleen Hoovers Bücher: Hochemotionale Dramen, aber auch Thriller

Natürlich schreibt Colleen Hoover alles andere als anspruchsvolle Literatur, im Amerikanischen nennt sich ihr Genre "New Adult" oder "Young Adult", Bücher für junge Erwachsene. Meist erzählt sie hochemotionale Dramen aus dem Alltag. Oft leiden ihre Protagonisten unter etwas, haben psychische Probleme, können keine Babys bekommen oder werden sexuell belästigt. Und auch Themen wie häusliche Gewalt, Obdachlosigkeit und Armut spart sie nicht aus. Einmal versuchte sie sich auch mit einem Psycho-Thriller: "Ich dachte erst, Thriller kämen nicht in Frage, aber dann habe ich "Verity" geschrieben, und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Deswegen werde ich sicher noch mehr Thriller schreiben, aber bestimmt nie Science Fiction. Allerdings sollte man nie 'nie' sagen."

Interviews gibt Colleen Hoover so gut wie nie. Angeblich geht sie auch immer noch im Pyjama bei Walmart einkaufen und lebt nach wie vor auf der Ranch, auf der sie als Kind aufgewachsen ist. Vielleicht ist es genau diese Bodenständigkeit, die die Millionen Fans an ihr schätzen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 05.11.2022 | 08:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane