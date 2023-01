Christian Brückner liest zwei Erzählungen von F. C. Delius Stand: 30.01.2023 17:53 Uhr Am 13. Februar hätte Friedrich Christian Delius seinen 80. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass sendet NDR Kultur zwei seiner Werke: "Die Birnen von Ribbeck" und "Die Zukunft der Schönheit".

"Die Birnen von Ribbeck" - eine Replik auf Fontanes berühmte Ballade - spielt wenige Monate nach dem Ende des DDR-Systems. Ein Einheimischer erzählt, zunehmend alkoholisiert, bei einem Fest die Geschichte des Dorfes aus seiner Perspektive. Und in der autobiografischen Erzählung "Die Zukunft der Schönheit" aus dem Jahr 2018 gerät ein junger Deutscher aus der Provinz 1966 in einen New Yorker Jazzclub, wo der Saxophonist Albert Ayler ihm die Sinne öffnet für die unerhörteste Musik jener Zeit: Free Jazz. Eine Hymne an die vitale Kraft dieser Musik.

Zu hören sind die Lesungen vom 6. bis 17. Februar 2023, von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Titel Datum Uhrzeit Die Zukunft der Schönheit (1/6) 6. Februar 2023 8.30 Uhr Die Zukunft der Schönheit (2/6) 7. Februar 2023 8.30 Uhr Die Zukunft der Schönheit (3/6) 8. Februar 2023 8.30 Uhr Die Zukunft der Schönheit (4/6) 9. Februar 2023 8.30 Uhr Die Zukunft der Schönheit (5/6) 10. Februar 2023 8.30 Uhr Die Zukunft der Schönheit (6/6) / Die Birnen von Ribbeck (1/5) 13. Februar 2023 8.30 Uhr Die Birnen von Ribbeck (2/5) 14. Februar 2023 8.30 Uhr Die Birnen von Ribbeck (3/5) 15. Februar 2023 8.30 Uhr Die Birnen von Ribbeck (4/5) 16. Februar 2023 8.30 Uhr Die Birnen von Ribbeck (5/5) 17. Februar 2023 8.30 Uhr

