Stand: 05.01.2025 06:50 Uhr Verleger Hans Dieter Beck im Alter von 92 Jahren gestorben

Der Verleger Hans Dieter Beck ist tot. Er sei am 3. Januar im Alter von 92 Jahren in München friedlich verstorben, teilte der Verlag C.H.Beck mit. Nachdem er unter anderem mehrere Jahre als Richter und Staatsanwalt in München tätig gewesen sei, sei er Anfang der 70er Jahre in den Verlag zurückgekehrt und habe als Verleger das rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Programm übernommen. Den Verlag C.H.Beck gibt es seit 1763. | Sendebezug: 05.01.2025 10:10 | NDR Kultur