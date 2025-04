Glaube, Ursprung, Verantwortung: Was sagt der Koran über die Schöpfung? Stand: 04.04.2025 10:56 Uhr In der Bibel lesen wir von der Schöpfung in sieben Tagen, vom Garten Eden und vom Sündenfall. Doch wie erzählt der Koran vom Ursprung der Welt? Und welche ethischen Lehren lassen sich daraus ableiten?

von Bita Schafi-Neya

Während die biblische Genesis von einer abgeschlossenen Schöpfung in sieben Tagen erzählt, beschreibt der Koran den Ursprung der Welt in vielen verstreuten Versen. Eine zentrale Passage befindet sich in Sure 41, Verse 9 bis 12, wo von der Erschaffung des Himmels und der Erde in sechs Tagen gesprochen wird.

Allerdings ist die Schöpfung nicht nur ein einmaliges Ereignis - sondern ein fortlaufender Prozess, erklärt Islamwissenschaftler Ibrahim Aslandur: "Der Unterschied ist, dass es den siebten Tag in der koranischen Schöpfungsgeschichte gar nicht gibt. An diesem siebten Tag ruht nämlich Gott und macht den Sonntag oder den siebten Tag auch zu einem heiligen Ruhetag. Das lehnt der Koran vehement ab und sagt, Gott hat sich nicht ausgeruht, er braucht auch keine Ruhe. Gott ist permanent am Wirken oder Erschaffen."

Der Mensch als verantwortungsvoller Statthalter Gottes

Doch die islamische Schöpfungsgeschichte dreht sich nicht nur um den Ursprung der Welt - sie stellt auch die Frage nach der Rolle des Menschen. Der Koran beschreibt den Menschen als Khalifa - als Statthalter Gottes auf Erden. Eine besondere Verantwortung, die sich durch viele Verse zieht, betont Islamtheologin Mira Sievers: "Der Mensch ist im Koran nicht immer eine rein positive Figur, sondern wird durchaus kritisch gesehen. Der Mensch ist häufig ungeduldig, er ist nicht dankbar genug gegenüber Gott. Deswegen stellt sich die Frage: Wie geht diese Charakterisierung des Menschen auf der einen Seite mit der Tatsache zusammen, dass Gott den Menschen so eine große Ehrung zuteil werden lässt? In gewisser Weise könnte man sagen, der Begriff Khalifa löst dieses Problem auf, weil der Mensch sich als ein mit Freiheit begabtes Wesen herausstellt, welches in der Lage ist, sich in einer Weise zu verhalten, wie es kein anderes Geschöpf auf der Erde kann. Deswegen würde ich sagen, ist es doch ein ganz zentrales Konzept, welches vor allem mit Verantwortung einhergeht."

Gemeinsamkeiten mit Bibel und Gilgamesch-Epos

Die Schöpfungsgeschichte des Korans ist aber nicht nur ein theologisches Konzept - sie verbindet sich auch mit älteren Erzählungen. Etwa mit der biblischen Genesis oder dem Gilgamesch-Epos - dem ältesten literarischen Werk der Menschheit. Doch auch hier gibt es Unterschiede, erläutert Ibrahim Aslandur: "Im Gilgamesch-Mythos kommt die Ursubstanz des Menschen im Lehm vor. Wobei zum Beispiel im Enuma Eilsh-Mythos die Ursubstanz das Blut Gottes ist. Das würde dem Koran widersprechen. Wir haben auch im Gilgamesch-Mythos die Figur, die von einer Flutkatastrophe erzählt - das ähnelt ein bisschen dieser Noah-Figur und der Geschichte der Flut, die im Koran vorkommt."

Schöpfungsgeschichte lehrt Demut

Die Geschichte des Menschen beginnt im Koran mit Erde, mit Ton. Ein Bild, das nicht nur die Herkunft beschreibt, sondern auch eine Botschaft enthält, erzählt Mouhanad Khorchide, Leiter des Zentrums für Islamische Theologie in Münster: "Das soll daran erinnern, dass der Mensch nicht überheblich sein soll, sondern immer demütig, immer auf dem Boden bleiben soll. Der Mensch kommt aus der Erde und kehrt in die Erde zurück. Da wird er auch begraben, um daran zu erinnern, dass der Mensch nur temporär in dieser Welt ist. Er soll das Beste daraus machen, soll sich einsetzen für das Gute und nicht überheblich sein, weil er aus dieser einfachen Materie erschaffen wurde."

Damit wird deutlich: Die im Koran beschriebene Schöpfung ist mehr als nur eine Geschichte über den Beginn der Welt. Sie vermittelt eine Aufgabe, folgt einer göttlichen Ordnung und fragt, welche Verantwortung der Mensch in diesem großen Gefüge hat.

