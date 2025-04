Gefeiert wie Popstars - Influencer bei BookTok Stand: 02.04.2025 12:02 Uhr BookToker haben auf ihren Social-Media-Accounts oft viele Follower. Die 30-jährige BookTokerin Ramona Nemec, eine Wahlhamburgerin, hat für ihren vor fünf Jahren ihren Job gekündigt. Sie feiert New-Adult Romane - und kooperiert mit Autoren und Händlern.

von Ann-Brit Bakkenbüll

Sogenannte BookToker begeistern mit ihren Buchempfehlungen tausende von Followern, werden in ihrer Bubble wie Popstars gefeiert. Sie revolutionieren momentan die Buchbranche. Ramona Nemec aus Hamburg ist eine von ihnen. In kurzen Clips stellt sie auf Social Media Bücher vor, tauscht sich mit ihrer Community über Inhalt und Ästhetik aus. "Ich kann ganz nach Geschmack in eine andere Welt eintauchen, wenn ich vielleicht mal den Alltag vergessen möchte."

VIDEO: Romantisch, jung, weiblich: Der Buch-Trend New Adult (5 Min)

Schon als Kind sei sie ein Bücherwurm gewesen, war in der Schule mit ihrem Hobby allerdings ziemlich allein. Auf Social-Media kann sie sich heute mit anderen Bücher-Fans vernetzen: "Man fühlt sich definitiv weniger alleine, weil man hier zahlreiche Menschen hat, die gerne lesen, die genau das lesen, was man selber mag." Sie versuche, auch durch Veranstaltungen Menschen offline zusammenzubringen, so Nemec.

Ramona Nemec liest bis zu 120 Bücher im Jahr, postet täglich

Bis zu 120 Bücher liest die Wahl-Hamburgerin pro Jahr. Täglich produziert und postet sie Content, kramt dafür auch mal in ihren Bucharchiv. Auf Videos erzählt sie dann etwa: "Ich habe euch mal fünf Titel mitgebracht, die ich in meiner Jugend sehr gerne mochte." Um zu "book-token" hat die gelernte Medienkauffrau vor fünf Jahren ihren Job in einem Verlag aufgegeben. Privat ist ihr Lese-Geschmack übrigens so bunt wie ihr Bücherregal. Doch in der jungen, vor allem weiblichen Community sind sogenannte New-Adult Romane angesagt. Das Genre boomt dank der BookToker.

Genre New Adult boomt: "Kann den Hype total nachvollziehen"

"Das sind so Bücher, die rund um die Liebe sich drehen, aber meistens mit Protagonisten zwischen 19 und 25. Ich kann den Hype total nachvollziehen." Es würden oft wichtige Themen angesprochen. "Es geht nicht nur um eine Liebesgeschichte von dem Typen, der das Mädchen aus ihrer furchtbaren Situation rettet, sondern es geht oft um mentale Gesundheit", erzählt Nemec.

Buch-Influencer wie die 30-Jährige beeinflussen inzwischen, wie Bücher geschrieben, entdeckt und populär werden. Verlage und Händler haben ihr Geschäftspotenzial längst erkannt - werben mit bekannten Gesichtern.

AUDIO: New Adult und die Diskussion um Altersbeschränkungen (4 Min) New Adult und die Diskussion um Altersbeschränkungen (4 Min)

Junge Leserinnen zwischen zwölf und 29

"Die BookTok-Community ist extrem gewachsen. Da haben wir gemerkt, das sind nicht nur Trends. Da haben wir die Chancen, nachhaltig neue Leser*innen in die Buchhandlung nicht nur zu bekommen, sondern sie für das Buch zu begeistern", erklärt Sarah Khurshid von der Buchhandlung Thalia in Hamburg.

Bemerkbar macht sich das hier vor allem in der Altersgruppe der Zwölf- bis 29-Jährigen. BookToker können aber nicht nur Neuerscheinungen pushen, sondern verhelfen auch Buchklassikern zu einem zweiten Frühling - wie etwa Jane Austens "Stolz und Vorurteil".

"Wir merken, dass bei uns das es einen Hype online gab, wenn Titel, die auch schonmal älter waren, plötzlich super gerne gekauft werden", berichtet Sarah Khurshid. Auch Ramona Nemec kooperiert mit Verlagen, Autoren und Händlern. Dennoch ist es ihr wichtig, online authentisch zu bleiben. Vor allem für Liebesromane versucht sie ihr junges Publikum daher zu begeistern - nicht trotz, sondern mit Hilfe von TikTok und Instagram.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | DAS! | 31.03.2025 | 18:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane