Erpresserische Erotikpartys – der neue NDR Radio Tatort von Simone Buchholz Sendedatum: 06.04.2025 19:00 Uhr Erotikpartys in Niedersachsen, veranstaltet von einer kleinen Gruppe Marktradikaler, um die Wirtschaftskontrolle in der Region auszuhebeln - darum geht es im neuen Radio Tatort vom NDR. "Das regelt der Markt" der dritte Fall der Hamburger Autorin Simone Buchholz. Zu hören ab jetzt in der ARD Audiothek.

von Susanne Birkner

Luxuriöse Erotik-Partys, um die Entscheidungsträger der Stadt erpressbar zu machen – in Verden an der Aller?! Ihr neuer Undercoverjob verblüfft Jules dann doch…

GINA: Klar. Hast du schon mal ein Escort Girl gespielt?

JULES: Äh – nein?

GINA: Dann kauf dir morgen ein paar schicke Klamotten, wir brauchen dich auf schmierigen Sex-Partys.

Jules lacht sich kaputt.

JULES: Ernsthaft? Wie alt sind die Typen?

GINA: Offenbar allesamt erfolgreiche Stadtverwaltungsboys, ich tippe auf mittelalt.

JULES: Stadtverwaltung Pferden an der Aller? Die gehen auf Sex-Partys?

Freie Liebe, Freier Markt

Hanna Plaß, David Vormweg und Nina Kronjäger, die das Ermittlertrio spielen, finden das nicht unrealistisch.

Hanna Plaß: "Ehrlich gesagt hab ich gedacht: gibt’s. Kann ich mir total vorstellen."

"Das Schöne bei uns dreien ist ja, dass wir sehr skurrile Fälle immer aufzudecken haben", erklärt David Vormweg, "und wir Jules da immer einschleusen und sie kommt dann mit all den Informationen, und für uns ist das alles auch ein bisschen Wahnsinn, dass das hier in Verden an der Aller stattfindet." Nina Kronjäger widerspricht: "Für mich ist das kein Wahnsinn. Die Leute machen sich das immer lustig, Geschäftspartys im Bordell, Sexpartys noch besser. Also ich sag mal als Gina: ist gut, dass das endlich mal zur Sprache kommt."

Als Extremismus-Spezialistin Gina Scarafilo ermittelt Nina Kronjäger mit ihren Kollegen gegen eine kleine Gruppe Marktradikaler, die die Wirtschaftskontrolle in Niedersachsen aushebeln will.

GINA: Sex-Partys, um den Kapitalismus zu befreien?

POLIZIST: Freie Liebe, freier Markt, passt doch.

Wiedersehensfreude im NDR Hörspielstudio

Das Wiedersehen der drei Schauspielenden, die unter der überzeugenden Regie von Eva Solloch nun für ihren dritten Fall vor dem Mikro stehen – äußerst herzlich.

"Wir sind eigentlich schon eine kleine Familie. Die lustigen Treffen mit Jules, mein Philipp, den ich zwar auf dem Kieker habe, aber sehr liebe. Es ist wie coming home", schwärmt Nina Kronjäger. "Wir müssen auch wirklich viel lachen, also die Simone Buchholz schreibt das einfach herrlich." Hanna Plaß ergänzt: "Ich hatte noch nie eine Hörspielreihe, ich bin total happy, dass wir das nochmal machen können! Und ich find das einfach toll, dass die Simone Buchholz, in Zusammenarbeit mit der Redaktion und allen, die da entscheiden, so mutig-skurrile Figuren und Fälle geschaffen hat, das macht einfach total Spaß. In der Krimilandschaft eine willkommene Abwechslung."

Sex and Crime im Radio Tatort

Nun also erpresserische Erotikpartys in Verden an der Aller. Fast alle wichtigen Leute folgen der Einladung auf das Gestüt. Nur der Bürgermeister beißt nicht an. Für ihn muss sich das Trio um die evil Erbin eines Wurstmaschinenimperiums, überragend gespielt von Lavinia Wilson, etwas anderes einfallen lassen. Auf ihn wird ein Escortgirl, Julya, angesetzt – und so knistert es ordentlich im Hörspielstudio, als Kotti Yun und Timur Isik auf Kissen liegend die Liebesszenen spielen. Auch wenn beim Hörspiel das Knutschen auch auf dem eigenen Arm simuliert werden kann. Und spannend wird es natürlich auch – ist ja ein Krimi:

POLIZIST: Nehmen Sie die Waffe runter!

PHILIPP: Nur für den Fall, dass Sie nichts sehen – es sind insgesamt vier geladene Pistolen auf Sie gerichtet.

ARD Radio Tatort: Das regelt der Markt Autorin

Simone Buchholz

Cast

Nina Kronjäger (Gina Scarafilo), David Vormweg (Philipp von Treuenfels), Hanna Plaß (Jules Dombrowski), Lavinia Wilson (Vivian Sackmann), Ulrich Bähnk (Helmut de Marechalle), Mehmet Atesci (Torben Grote), Timur Işık (Serkan Ayata), Kotti Yun (Julya), Kailas Mahadevan (Polizist), Anna Caterina Fadda (Ronya), Simone Cataldi (Gina als Teenagerin), Anna von Haebler (Ginas Tante), Achim Buch (Rudi), Björn Meyer (Zollbeamter), Leonie Landa (Lizzy), Luca Toboll (Barkeeper), Jens Poeck (Mann)

Komposition

Sicker Man

Technische Realisation

Christian Alpen und Nicole Graul

Besetzung

Dagmar Titz und Marc Zippel

Regieassistenz

Luca Toboll

Regie

Eva Solloch

Dramaturgie

Susanne Birkner

Produktion

Norddeutscher Rundfunk 2025

