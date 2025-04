Mit Humor die Kunst erklären: Comedian Jakob Schwerdtfeger Stand: 02.04.2025 17:45 Uhr Kunst ist schwer zugänglich? Nicht für Jakob Schwerdtfeger. Der Kunsthistoriker hat mit "Kunst-Comedy" sein eigenes Genre geschaffen. Mit Witz und Fachwissen macht er Lust auf Kunst.

von Jonas Kühlberg

Wer Jakob Schwerdtfeger im Internet sucht, findet ihn auf Instagram, TikTok oder YouTube. Tausendfach werden seine Videoclips geklickt. Mit seiner "Kunstcomedy" hat er sein Erfolgsrezept gefunden: "Kunstcomedy ist die Verbindung aus Kunst und Comedy. Ich bringe Kunst, Wissen und Humor zusammen und versuche, den Leuten richtig Bock auf Kunst zu machen", erklärt Jakob Schwerdtfeger seinen Ansatz.

Der 36-jährige gebürtige Hannoveraner hat Kunstgeschichte studiert, arbeitete an renommierten Museen wie dem Sprengel Museum in Hannover oder am Städel in Frankfurt. Doch dann kündigte er. Er sah eine Marktlücke: "Ich habe Ahnung von Kunst und niemand redet auf der Bühne lustig über Kunst. Dann habe ich damit angefangen."

Kunst gilt als elitär und abgehoben - für viele ist sie oft unverständlich. Aber gerade das motiviert Jakob Schwerdtfeger: "Wenn eine Banane (…) an die Wand getaped für 6,2 Millionen US-Dollar verkauft wird - kann ich alle verstehen, die sagen: 'Habt ihr noch alle Latten am Zaun?' Genau da versuche ich die Leute abzuholen und zu sagen: 'Ich kann den Unmut verstehen. Aber hier gebe ich euch jetzt verschiedene Beispiele auf eine lustige Art und Weise, warum Kunst cool ist.'"

Schwerdtfeger: Elitäres Gehabe hält Menschen von Kunst fern

Dabei stellt Jakob Schwerdtfeger genau die Fragen, die sich viele Menschen - auch in der Kunstwelt - nicht zu stellen trauen. Aber warum ist der Zugang zu Kunst für viele so schwierig? "Durch dieses elitäre Gehabe schießt sich Kunst ein Eigentor, das Museen auch die 'Heiligen Hallen' nennt. Wie viel Angst kann man denn bitte Leuten vor dem Museum machen?", so Schwerdtfeger in der Sendung DAS! im NDR Fernsehen.

Vieles, was für Kunsthistoriker selbstverständlich ist, kennen die meisten Menschen gar nicht. "1917 hat Marcel Duchamp ein Pissoir genommen, signiert und bei einer Kunstausstellung als Kunstwerk eingereicht. Das hat den Kunstbegriff total gesprengt. Wenn ich Kunstgeschichte studiert habe, ist das ein alter Hut - aber bei einer Show in Wien haben von 500 Leuten nur drei Duchamp gekannt", berichtet der Comedian.

Kunst-Comedian trifft einen Nerv mit Social Media-Clips

Der selbsternannte Kunst-Comedian trifft offenbar einen Nerv. Die Clips für Instagram, TikTok und YouTube produziert er alle selbst, von Zuhause, in seinem Heimstudio. Beim Hessischen Rundfunk hat er seine eigene TV-Serie "Kunst 2 Go". Sein Buch landete sogar auf der Spiegel-Bestsellerliste. Bei all dem Trubel findet er Ruhe in der Kunst selbst: "Ein Kunstwerk, das mich mit am meisten geprägt hat, ist die 'Dienstmagd mit Milchkrug' von Vermeer. Da ist einfach nur eine Frau drauf, die Milch abgießt. Ich finde das zum Niederknien schön, weil das so eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt. Ich glaube, das ist Kunst für mich. Andere Menschen meditieren, um diese Ruhe zu empfinden, die ich im Museum habe."

Den Blick auf Kunst verändern, um nicht nur das Schöne, Wahre, Gute zu erkennen; erklären, auf Augenhöhe, zwischen Elfenbeinturm und Alltag - das will Jakob Schwerdtfeger.

"Kunst macht das Leben einfach schöner" - so das Motto von Jakob Schwerdtfeger. Wer sich selbst ein Bild machen möchte: Mit seinem neuen Bühnenprogramm "Meisterwerk" tourt er aktuell durch den Norden. Am 2. April ist er in Syke, am 3. April in Hamburg und am 4. April in Bad Oldesloe zu Gast.

