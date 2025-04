Lokale Filmemacher neben Oscar-Anwärtern: Das 29. Filmfest SH Stand: 02.04.2025 11:31 Uhr Ein Kinostreifen, der gerade noch bei den Oscars lief, neben einem lokalen Kurzfilm: Diese Bandbreite zeigt das 29. Filmfest Schleswig-Holstein seit dem 1. April.

von Jens Zacharias

"Es war noch nie so groß", sagt Festivalleiter Daniel Krönke über das diesjährige Filmfest Schleswig-Holstein. Vom 1. bis zum 6. April laufen insgesamt 74 Filme - vom Spielfilm über Animation bis zum Experimentalfilm. Begleitende Veranstaltungen geben einen vielfältigen Einblick in das Schaffen von Filmemachern in Schleswig-Holstein und Hamburg.

Das Rahmenprogramm geht weit über die Festivalwoche hinaus und läuft noch bis zum 25. April. Das Filmfest zeigt rund 280 Vorstellung in insgesamt 30 Tagen. Darunter sind der für einen Oscar nominierte Film "Die Saat des heiligen Feigenbaums" oder "Grüße vom Mars" von Sarah Winkenstette, der Anfang Mai in die deutschen Kinos kommt.

Weitere Informationen "Die Saat des heiligen Feigenbaums": Ein Film voller Emotionen Das in Hamburg produzierte Drama des Iraners Mohammad Rasoulof war Deutschlands Hoffnung in der Kategorie "Bester Internationaler Film 2025". mehr

"Manchmal denke ich plötzlich an Dich" eröffnet das Festival

"Manchmal denke ich plötzlich an Dich" von Lynn Oona Baur ist der Eröffnungsfilm. Gedreht wurde er an der Nordseeküste, genauer auf Hallig Hooge. Der Urlaub mit Freund auf der Hallig wird für Lilith zum Alptraumtrip: Litith muss sich mit ihrem Selbstverständnis als Frau und Mutter, einer geheimnisvollen Frau im Friesennerz und dem Mädchen Lulu auseinandersetzen.

"Blindgänger": Ungewöhnliche Begegnungen in Hamburg

Ein weiterer Filmtipp von Eckhard Pabst, dem Leiter des Kinos in der Pumpe und Mitglied des Filmfestteams ist der Film "Blindgänger". Plötzlich ist alles verändert, weil in der unmittelbaren Umgebung eine nicht hochgegangene Bombe aus dem Weltkrieg gefunden wird. Ein Blindgänger, muss entschärft werden. Im Chaos einer Blindgängerentschärfung in Hamburg kommt es zu Begegnungen, die es normalerweise so nie gegeben hätte - Kinostart des Films von Kerstin Polte ist Ende Mai.

Kurzfilmabend am 5. April

Filmkenner Eckhard Papst empfiehlt außerdem die mittellangen Filme und den Kurzfilmabend am 5. April. Dazu kommen noch zahlreiche Dokumentarfilme und am Freitag der Experimentalfilmabend nebst Ausstellung. Die Kuratorinnen Evgenia Bakurin und Pola Rader haben aus 150 Einreichungen aus aller Welt zehn Filme ausgewählt und möchten Künstler aus Schleswig-Holstein mit denen auf der Welt vernetzen.

Das Filmfest Schleswig-Holstein endet am Sonntag, 6. April. Tickets kosten 9 Euro - ermäßigt 7 Euro. Organisiert wird das Festival vom Verein Filmkultur Schleswig-Holstein e.V. und dem Kino in der Pumpe in Kiel.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 01.04.2025 | 14:41 Uhr