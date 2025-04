"Sozusegen": Segen "To Go" im Kirchenkreis Hannover Stand: 03.04.2025 13:48 Uhr Von der Candle-Light-Trauungen bis zur Taufe im Kinderzimmer - die erste niedersächsische Segensagentur des Kirchenkreises Hannover macht individuelle Wünsche möglich.

Pressekonferenz am Ufer des Maschsees: Durch einen blumen-geschmückten Metallbogen fällt der Blick auf Wasser und Himmel. Hier werden Anfang Mai zwei Boote der Maschseeflotte fahren, auf denen sich Paare trauen oder segnen lassen können. Solch ungewöhnliche Orte dafür anzubieten, damit hat der Kirchenkreis Hannover gute Erfahrungen gemacht, wie etwa Trauungen im Kerzenschein in der Marktkirche, sagt Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes: "Binnen Stunden waren unsere Candle-Night-Trauungen ausgebucht. Wir mussten eine zweite Kirche dazunehmen. Die Sehnsucht gerade in dieser modernen Zeit ist ganz groß. Und da brauchen wir Antworten."

Wer spontan zum Segensdampfer kommt, kann sich auch ohne Anmeldung trauen lassen. Bei Kirchenmitgliedern wird der Akt später ins Kirchenbuch eingetragen. Doch auch wer nicht Mitglied der Kirche ist, ist willkommen, seine Partnerschaft segnen zu lassen. Zudem will die kirchliche Agentur "Sozusegen" auch andere Wunschorte möglich machen, sagt Pfarrerin Claudia Meier: "Wenn du heiraten möchtest oder dir einen anderen Segen wünschst, dann kannst du erstmal anrufen bei uns oder eine E-Mail schreiben oder uns über Insta kontaktieren. Dann nehmen wir Kontakt auf und entwickeln mit dir zusammen eine Veranstaltung, die zu dir passt."

Neue Ideen gegen sinkende Mitgliederzahlen in der Kirche

Immer wieder höre die Pfarrerin Kristin Köhler von Menschen die Sorge, dass bei einer kirchlichen Trauung etwas nicht möglich sei. Doch schon Jesus wird in der Bibel zitiert mit den Worten: "Was willst du, dass ich dir tue?" Bei einem Tauffest in ihrer Gemeinde in Barsinghausen, habe sie das wortwörtlich genommen, als eine Vierjährige bei der Taufe in der Kirche streikte. "Dann habe ich gesagt, okay. Zwangstaufe geht nicht", erzählt sie. "Und dann: ich komme nachher zu dir nach Hause, gucken wir mal, wie es bei dir zu Hause geht, da ist bestimmt auch Wasser. Und dann hat sie mich in ihr mini-kleines Kinderzimmer eingeladen."

Bereits 10 Prozent der Taufen fänden bei sogenannten Tauffesten statt, wo mehrere Tauffamilien sich in einer größeren Gemeinschaft zusammenfinden. Sie in einer weniger ritualisierten Form anzubieten, könnte sinkenden Mitgliederzahlen entgegenwirken. Zumal es ein großes Bedürfnis gebe, der Ohnmacht des Lebens etwas entgegenzusetzen, meint Kristin Köhler: "Der Kern vom Segen ist, dass ich in einem existenziellen Moment meines Lebens mir die Zeit dafür nehme, das zu sehen und zu fühlen und für mich zu verorten."

