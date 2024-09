Stand: 20.09.2024 18:00 Uhr Uwe-Johnson-Preis für Autorin Iris Wolff

Die Schriftstellerin Iris Wolff (47) hat für ihren Roman "Lichtungen", der auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises steht, den mit 20.000 Euro dotierten Uwe-Johnson-Preis erhalten. Die Jury würdigte den im Frühjahr 2024 im Klett-Cotta-Verlag erschienenen Roman als Spurensuche, in der es wie bei Uwe Johnson darum gehe, erzählend "eine Wirklichkeit, die vergangen ist, wiederherzustellen", teilte die Kirchner Kommunikation GmbH in Berlin mit. Der Preis ist Iris Wolff im Rahmen der Uwe-Johnson-Tage in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern in Berlin übergeben worden. | Sendebezug: 21.09.2024 07:30 | NDR Kultur