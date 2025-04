Punk-Poesie aus Bremen: Team Scheisse trifft den Nerv Stand: 06.04.2025 06:00 Uhr Sie sind laut und haben eine klare politische Haltung. Ihr Lied "Schmetterling" hat mehr als eine Millionen Aufrufe bei YouTube und Spotify. Die Punkband "Team Scheisse" ist eine wahre Entdeckung aus Bremen. Wir haben sie in der Hansestadt getroffen.

von Andreas Krieger, BR

"Jetzt sag mal, warum du ein Schmetterling bist", fragt Mello Kanone, Gitarristin bei Team Scheisse, ihren Sänger und Texter Timo Warkus: "Das ist ein leichtfüßiges Tier", antwortet dieser. "Vor allem ist da auch eine Transformation. Es war mal was anderes. Es ist jetzt was Neues. Das tut dir nichts. Das will hier nur ein bisschen Nektar schlürfen. Das ist kein Grund, einen Schmetterling zu nerven. Das ist ein feines Tier." Und Gitarristin Lulu Henn ergänzt: "Was wird das für ein beschissenes Deutschland, wenn die Schmetterlinge, die Freigeister, die bunten Leute alle weg müssen, weil sie Angst haben. Und dann sind wir wieder bei der beigen Scheiße. Dann haben wir nämlich diese einfarbige, eintönige, langweilige Kacke."

Team Scheisse. Punk aus Bremen. Mal zwei, mal drei Akkorde. Die Poesie: kompakt wie ein Schrottpressenwürfel: roh, brillant, unmissverständlich. Wie beim Song "Mittelfinger", da heißt es: "Alle meine Finger sind Mittelfinger. Alle zehn Finger: Mittelfinger.". "Präzise zu sein hilft", sagt Sänger Timo Warkus. "Ich weiß, viele Sachen sind komplex und da leidet die ganze Linke darunter, dass diese hochkomplexen Themen auch so hochkomplex verhandelt werden. Dann können sie dir nicht mal folgen und schon verlierst du deine Leute. Und dann kommt der Populist, haut auf den Tisch und alle so: 'Ja, genau.'"

Und weiter findet Warkus: "Das fuckt mich so ab. 'Warum checkt ihr nicht, dass jeder Mensch die gleichen Rechte hat? Warum ist das so? Warum muss ich euch das erklären? Warum?' Und da hast du es wieder. Das ist ein beschissenes Gefühl. Und ich habe versucht, es in die Feder zu bringen und habe es formuliert - und für mich abgeschlossen."

Team Scheisse verabschiedet sich von Social Media

Härte, Humor - und Achtsamkeit. Sie spielen in besetzten Häusern genauso gern wie in Riesenhallen - als Vorband der Toten Hosen. Dass Team Scheisse so punktgenau sind, liegt auch an der Arbeitsteilung. Hannes, ein Lehrer, der so publikumsscheu ist, dass er weder zum Dreh noch zum Konzert erscheint, komponiert die Musik. Timo schreibt die Texte. Fünfeinhalb Millionen Klicks auf Spotify, allein für "Schmetterling".

Durch Social Media wurden auch sie groß. Aber seitdem die Tech-Bros Amerika mitregieren, verabschieden sich Team Scheiss von allen Accounts. "Herzlich willkommen zu unserer Instagram-Löschung. Es passiert direkt hier", sagt Mello Kanone und zählt bist zum Moment, wo sie ihr auf den Lösch-Botton drücken: "Eins, zwei, drei, wäh…!". Tesla-Scham - jetzt auch im Internet. "Wenn man es nicht schafft, innerhalb von zwei Minuten was zu sagen, ist das dann ein wertvoller Gedanke?", fragt Texter Timo Warkus. Team Scheisse erklärt die Welt. Mit allen zehn Fingern: Mittelfingern.

