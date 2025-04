Gospel Train feiert zwei Jubiläen in der Laeiszhalle Der Gospel Train ist entstanden in der Goethe-Schule in Harburg. Nun gab es in der Laeiszhalle ein Benefizkonzert zugunsten der Wohnungslosen-Hilfe "Herz As".

von Hannah Bird

Der Gospel Train gehört mittlerweile zu den besten Jugend-Gospelchören Deutschlands. Den international zusammengesetzten Jugendchor gibt es seit 1999. Angeregt durch den Film "Sister Act" entstand der Wunsch, Gospel-Titel in den Schulchor aufzunehmen. Und so war an der Goethe-Schule in Harburg Gospel Train geboren. Inzwischen hat der Chor unter der Leitung von Peter Schuldt etwa 130 Sängerinnen und Sänger.

Zwei Jubiläen zum Benefizkonzert in der Laeiszhalle

Es gibt gleich zwei Jubiläen bei diesem Konzert: 25 Jahre Gospel Train und seit 15 Jahren das Benefizkonzert für die Wohnungslosen-Initiative "Herz-As".Peter Schuldt ist von Anfang an dabei. Er ist Gründer und die gute Seele des Chors: "Jedes Konzert ist neu: neue Solisten und Aufregung pur." Seit 1999 gibt es den Schulchor der Goethe-Schule-Harburg nun schon unter seiner Leitung. Mehr als 25 Live-Auftritte hat der Gospel Train jedes Jahr. Das Konzert in der Laeiszhalle, organisiert vom Lions-Club Hamburg-Hammonia, ist immer ein fester Termin im Kalender.

Und besonders aufregend für die neuen Solistinnen und Solisten. Aber die weiß Peter Schuldt ihnen zu nehmen. "Es ist nicht schlimm, wenn man was falsch macht", erzählt Annisa Geling, "sondern die anderen feuern einen an." Und Maame Nyarko ergänzt: "Bei ist das so, dass er einfach authentisch ist. Beim ist es so, dass er auch Fehler macht, aber er macht immer sein Ding und lässt sich das nicht anmerken. Und damit gibt er uns das Gefühl, dass es okay ist, dass man nochmal von vorne anfängt und es dann beim Zweiten Mal besser läuft."

Bekannte Klassiker und neue Song im Programm

"Bei Gospel Train macht es mir so Spaß, dass ich alles wie ein Echo tausendfach zurück kriege", sagt Chorleiter Peter Schuldt. "Ich geb irgendwas rein und ich bekomme es tausendfach zurück. Diese Dynamik und diese Bereitschaft über sich hinaus zu wachsen ist so groß. Und gibt es etwas Schöneres, als Kinder zu sehen, die über sich hinauswachsen? Ich finde nicht. Da kriegt man nicht genug von."

Ob neue Songs oder bekannte Klassiker von Gospel Train - auch bei diesem Konzert unter dem Motto "What a Feeling" hat Peter Schuldt passend zum Jubiläum einen bunten Mix zusammengestellt. Und damit für einen erfolgreichen Konzertabend gesorgt.

