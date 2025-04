Mediathektipps: "Artificial Justice", "Das zweite Attentat", "Rudolf Steiner" Stand: 05.04.2025 11:29 Uhr Einen spannenden Thriller um künstliche Intelligenz in der Justiz und eine Dokumentation über Rudolf Steiner können wir Ihnen heute aus den Mediatheken empfehlen. Am Anfang unserer Tipps steht aber eine neue Serie im Mittelpunkt.

von Anja Rosenow-Sottorf

Alexander Jaromin ist 34 und lebt als Fotograf in Athen. Was sein Umfeld nicht weiß: Seit 20 Jahren sind er und seine Mutter im Zeugenschutzprogramm des BKA. Denn sein Vater, ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, und seine Schwester wurden bei einem Anschlag vor seinen Augen getötet. Ein unbewältigtes Trauma, das durch den Tod von Alexanders Mutter wieder präsent wird. Und die Gefahr für ihn scheint auch nicht vorbei zu sein.

Dann findet Alexander im Nachlass seiner Mutter brisantes Material, das nahelegt, dass jemand anderes seinen Vater und seine Schwester umgebracht hat. Sein Kontaktmann im Zeugenschutz ist aber wenig kooperativ. Alexander nimmt die Sache selbst in die Hand. Zurück in Deutschland, sucht er den wahren Mörder seines Vaters und seiner Schwester.

"Das zweite Attentat" ist ein hochspannender, sechsteiliger Polit-Thriller mit einem hervorragenden Cast. Unter anderen mit Noah Saavedra und Désirée Nosbusch. Zu sehen für sechs Monate in der ARD-Mediathek.

"Geheimakte Rudolf Steiner": Doku über den Refom-Pädagogen

Vor fast 100 Jahren starb Rudolf Steiner. Seine Theorien, die damals wie heute viele Anhänger finden, sind die Basis für Waldorfschulen, die Demeter-Landwirtschaft oder Naturkosmetika. Doch wer war Rudolf Steiner? Wie hat sich sein Weltbild global ausgebreitet? Und warum wird er von den einen vergöttert und von anderen gehasst?

Vor allem an der Pädagogik der Waldorfschulen scheiden sich die Geister:

Zu den Schwächen der Waldorfpädagogik gehört zum Beispiel, dass man die ersten drei, vier Jahre systematisch Kinder davon abhält, lesen und schreiben zu lernen. Es gibt eine starke Lehrer-Autorität, es wird viel auswendig gelernt, man arbeitet viel mit Bildern. Erst spät soll das Ganze intellektuell durchdrungen werden. Aus der Arte-Doku "Rudolf Steiner"

Die Arte-Dokumentation über Steiners Lebensweg ist bis Ende Juni in der Arte-Mediathek verfügbar.

Artificial Justice": Thriller über die Gefahren von KI

In dem Thriller "Artificial Justice" will Spanien mit dem Start des Programms "Thente" neue Wege gehen. Die KI soll Richtern bei ihrer Urteilsfindung helfen. So will die Regierung Verfahren beschleunigen. Die angesehene Richterin Carmen Costa soll dabei eine wichtige Rolle spielen.

Costa zögert, denn sie zweifelt an der KI, dazu wirft der plötzliche Unfalltod der Schöpferin von "Thente" Fragen auf. Der spanische Thriller über die Gefahren von künstlicher Intelligenz ist bis Ende April in der ARD-Mediathek zu sehen.

