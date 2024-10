Stand: 19.10.2024 11:05 Uhr Überraschendes Puhdys-Album: Live-Mitschnitt von 1996

Rund neun Jahre nach der Auflösung der Puhdys gibt es ein kleines Comeback: Es erscheint ein weiteres Album der Band - mit historischen Aufnahmen. Mit "Live At Rockpalast 1996" wird das Konzert der Puhdys beim Deutschrockfestival am 16. Mai 1996 in der Berliner Waldbühne veröffentlicht. Es erscheint am 25. Oktober auf CD, DVD und LP beim Label MIG (Hannover), das schon eine Reihe anderer Rockpalast-Auftritte veröffentlicht hat. Die Puhdys standen damals 34 Minuten auf der Bühne - mit acht Songs. | Sendebezug: 19.10.2024 14:20 | NDR 1 Radio MV