Stand: 13.08.2024 13:08 Uhr Thomas Weiler gewinnt Paul-Celan-Preis für Übersetzung

Für seine literarischen Übersetzungen russischer, belarussischer und polnischer Autorinnen und Autoren erhält Thomas Weiler den Paul-Celan-Preis des Deutschen Literaturfonds. Die Jury würdigte am Dienstag in Darmstadt Weilers kreative und facettenreiche Übertragungen von Autoren wie Viktor Martinowitsch, Artur Klinau und Alexandra Litwina. Weiler schenke den deutschsprachigen Lesern "unerhörten Sprachgenuss" und den Zugang zu bisher wenig bekannter Weltliteratur. Der mit 25.000 Euro dotierte Paul-Celan-Preis wird am 21. November in Berlin vergeben. | Sendebezug: | 13.08.2024 12:40 | NDR Kultur