Stand: 10.09.2024 13:14 Uhr Theaterpreis des Bundes geht nach Berlin und Güstrow

Die Schwankhalle in Bremen erhält den mit 200.000 Euro dotierten Theaterpreis des Bundes. Das gab Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) am Dienstag bekannt. Mit 100.000 Euro wird das Ernst-Barlach-Theater Güstrow ausgezeichnet. Die gleichen Summe geht an das Hessische Landestheater Marburg sowie das FELD Theater für junges Publikum in Berlin-Schöneberg. Die Auszeichnung wird für ein herausragendes Programm verliehen und würdigt mittlere und kleinere Theater, besonders auch abseits der Metropolen. Am 2. Oktober wird Roth die Preise während einer Gala im Haus der Berliner Festspiele verleihen. | Sendebezug: | 10.09.2024 12:30 | NDR Kultur