Stand: 13.10.2024 13:11 Uhr Sasha Waltz erhält den Deutschen Tanzpreis

Die Tänzerin, Choreografin und Regisseurin Sasha Waltz ist mit dem Deutschen Tanzpreis ausgezeichnet worden. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde im Essener Aalto-Theater im Rahmen einer Tanz-Gala überreicht, wie der Dachverband Tanz Deutschland in Berlin mitteilte. Waltz sei national und international eine der renommiertesten Künstlerinnen im Bereich des Tanzes in Deutschland, hieß es in der Preisbegründung der Jury. Sie habe die Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes seit Beginn der 90er Jahre maßgeblich mitgeprägt. | Sendebezug: 13.02.2024 12:50 | NDR Kultur