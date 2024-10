Stand: 28.10.2024 15:00 Uhr Sasa Stanisic nimmt Wilhelm Raabe-Literaturpreis entgegen

Der deutsch-bosnische Autor Sasa Stanisic nimmt am Sonntag in Braunschweig den mit 30.000 Euro dotierten Wilhelm Raabe-Literaturpreis entgegen. Der 46-Jährige wird für sein Buch "Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne" geehrt, wie die Stadt Braunschweig mitteilte. Der Preis wird von der Stadt gemeinsam mit dem Deutschlandfunk verliehen. Das Werk von Sasa Stanisic sei "ein Buch, das man als Erzählband und gleichermaßen als Roman lesen kann", heißt es in der Begründung der Jury.