SH: Kunstpreis des Landes an Kieler Klangkünstler Kuhn

Hans Peter Kuhn erhält am 13. November den mit 20.000 Euro dotierten Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein. Der 1952 in Kiel geborene Kuhn sei ein international gefragter Künstler, der seiner Heimat immer eng verbunden geblieben sei, erklärte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der den Preis übergeben wird. Zu Kuhns Werken zählen Klang- und Lichtinstallationen, Hörspiele, Filmmusik sowie Musik für Theater und Tanz. Den mit 5.000 Euro dotierten Förderpreis erhält in diesem Jahr die Filmemacherin und Medienkünstlerin Eugenia Bakurin aus Kiel. | Sendebezug: 07.11.2024 15:10 | NDR Kultur