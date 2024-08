Stand: 21.08.2024 07:50 Uhr Norfolk: altes Tor zu Shakespeares Garderobe gefunden

In Norfolk ist ein aufregender Fund gemacht worden: Dort wurde im Theater der St. George's Guildhall ein 600 Jahre altes Tor gefunden. Das führte möglicherweise einst zu William Shakespeares Garderobe. Das Theater ist das älteste in England, in dem noch gespielt wird. Gerade wird es restauriert. Dabei wurden unter dem bestehenden Auditorium Holzdielen gefunden, die aus dem 15. Jahrhundert stammen. Die Dokumente des Theaters zeigen, dass Shakespeare 1592 oder 1593 an diesem Ort gespielt hat. | Sendebezug: | 21.08.2024 06:30 | NDR Kultur