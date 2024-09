Stand: 23.09.2024 08:52 Uhr Kunsthalle Lüneburg zeigt Ausstellung zu Christos Werken

Unter dem Titel "Christo und Jeanne-Claude: Wrapped" widmet die Kunsthalle Lüneburg den Werken des Künstlerpaars Christo und Jeanne-Claude ihre Herbstausstellung. Der verhüllte Reichstag in Berlin, die Floating Piers in Italien und der verhüllte Triumphbogen in Paris: Die beiden seien nicht nur ein Künstlerpaar gewesen, sondern auch ein Team, das die Grenzen der Kunst neu definierte, so die künstlerische Leiterin Judith Fietz. Die Schau startet heute und geht bis zum 8. Dezember. Es wird eine Auswahl an Skizzen, Collagen und großformatigen Fotografien gezeigt. | Sendebezug: 23.09.2024 08:40 | NDR Kultur