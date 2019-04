Stand: 27.04.2019 10:08 Uhr

Kempowskitage 2019: "Ich möchte Archiv werden"

Nach seinem Berufswunsch gefragt, erklärte der damals achtjährige Walter Kempowski: "Ich möchte Archiv werden". Unter diesem Titel beschäftigen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beim internationalen Walter-Kempowski-Symposium 2019 noch bis Sonntag mit dem Werk des 2007 verstorbenen Autors, der als "Chronist des Bürgertums" gilt und zu den meistgelesenen deutschen Gegenwartsautoren zählt.

Am Freitag ist in Rostock das internationale Walter- Kempowski-Symposium unter dem Motto "Ich möchte Archiv werden" gestartet. Referenten aus aller Welt würdigen den literarischen Chronisten.







Eröffnung mit Hamburger Mäzen Jan Philipp Reemtsma

Kempowskis Romane seien modern, mit Spaß zu lesen und es verblüffe, wie viel Wissen über die Welt der Autor auf einer Seite unterbringen konnte, sagte der Germanist und Kunstförderer Jan Philipp Reemtsma, der am Freitag den Eröffnungsvortrag der Tagung hielt. Er verglich Kempowskis letzten, 2006 erschienenen Roman "Alles umsonst" mit dem größten Publikumserfolg des Autors, dem Roman "Tadellöser und Wolff“ aus dem Jahr 1971.

Symposium mit internationaler Beteiligung

Die Referenten des dreitägigen Symposiums kommen aus Irland, Kanada, den USA und Deutschland. Sie stellen beispielsweise Kempowskis Kriegsspielzeugsammlung und sein Musikarchiv vor, berichten aber auch über literarische Projekte, die Kempowski selbst nicht mehr realisieren konnte. Die Vorträge in der Aula der Rostocker Universität sind öffentlich und kostenfrei.

Am Samstagabend werden die Schriftsteller Jenny Erpenbeck und Gregor Sander über die Rolle des Archivs für Autoren diskutieren. Der 1929 in Rostock geborene Kempowski wäre am Montag 90 Jahre alt geworden.

