Stand: 04.10.2024 12:22 Uhr Hamburg: Claire Keegan mit Siegfried Lenz-Preis geehrt

Die irische Schriftstellerin Claire Keegan hat am Freitag in Hamburg den mit 50.000 Euro dotierten Siegfried-Lenz-Preis erhalten. Keegan gilt als Meisterin der literarischen Kurzform. Die Jury nannte Keegan "eine der großen europäischen Erzählerinnen". Ihre Werke wurden in 30 Sprachen übersetzt und auch verfilmt. Der Film "Small things like these", basierend auf Keegans gleichnamigen Buch, feierte in diesem Jahr bei der Berlinale Premiere. Die Preisverleihung erfolgte durch Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Siegfried Lenz-Stiftung. | Sendebezug: 04.10.2024 11:30 | NDR Kultur