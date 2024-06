Stand: 18.06.2024 12:24 Uhr Französische Schauspielerin Anouk Aimée ist tot

Die französische Schauspielerin Anouk Aimée ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das bestätigte ihr Agent der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Paris. Aimée wurde am 27. April 1932 als Nicole Françoise Florence Dreyfus in Paris geboren. Seit den 1940er-Jahren trat sie in mehr als 70 Spielfilmen vieler namhafter Regisseure auf. Zu den Höhepunkten ihrer Karriere zählten die Filme "Das süße Leben", "Achteinhalb", "Lola, das Mädchen aus dem Hafen" und "Ein Mann und eine Frau".| Sendebezug: | 18.06.2024 12:30 | NDR Kultur