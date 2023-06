Disney-Musical "Hercules" feiert 2024 Weltpremiere in Hamburg Stand: 20.06.2023 15:10 Uhr Das Musical "Hercules" feiert am 24. März 2024 im Theater Neue Flora Premiere. Erstmals wird ein großes Disney-Musical nicht am Broadway, sondern auf Deutsch in Hamburg Weltpremiere feiern.

Das Musical nimmt das Publikum mit in die fantastische Mythenwelt der griechischen Götter. Hercules - Sohn des Zeus - wächst unter Menschen auf. Um auf den Olymp zurückkehren zu können, muss er beweisen, dass er ein richtiger Held ist. Bisher haben die Disney-Musicals immer zuerst auf Englisch in den USA ihre Premiere gefeiert. "Das ist ein echter Ritterschlag für Hamburg als Musicalstandort", sagt Stephan Jaekel von Stage Entertainment. Und von Disney heißt es: "Seit 25 Jahren liebt das fachkundige Hamburger Publikum unsere Musicals". Dies sei eine "historische Premiere". Allerdings wurden erste Bühnenversionen des Stückes bereits 2019 am Public Theatre und Anfang dieses Jahres am Paper Mill Playhouse in New Jersey zur Aufführung gebracht.

Neue und alte Songs im Musical

Für die Songs von Alan Menken, die auch im Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1997 zu hören sind, gibt es bereits deutsche Texte. Darunter auch den Oscar-nominierten Song "Ich werd's noch beweisen" (Go the Distance). Weitere Songs kommen dazu. Die gesprochenen Passagen entstehen neu in deutscher Sprache. Zurzeit arbeitet das internationale Kreativteam daran, die Show Szene für Szene aufzubauen. Parallel läuft die Suche nach geeigneten Darstellerinnen und Darstellern. Premiere im Theater Neue Flora wird am 24. März sein. "Hercules" wird das Musical "Mamma Mia!" mit den Hits von Abba ablösen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Musicals