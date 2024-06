Stand: 18.06.2024 15:07 Uhr Deutsches Theater in Göttingen wird für 180 Millionen Euro saniert

Das Deutsche Theater in Göttingen soll in den kommenden Jahren umfassend saniert werden. Dafür werden Kosten von geschätzt 178,3 Millionen Euro anfallen, wie Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) am Dienstag mitteilte. Die technischen Anlagen des 1890 eröffneten Theaters hätten die Grenze ihrer Lebensdauer erreicht, fügte Broistedt an. Wie die Finanzierung konkret gestemmt werden kann, ist Broistedt zufolge noch unklar. "Ein Projekt dieser Größenordnung kann nicht allein von der Stadt Göttingen finanziert werden", sagte sie. Hier sei ein Schulterschluss von Stadt, Land und Bund notwendig. Das Deutsche Theater ist das größte Schauspielhaus in Göttingen. Das Ensemble besteht aus fast 30 Schauspielerinnen und Schauspielern. | Sendebezug: | 18.06.2024 11:30 | NDR Kultur