Stand: 01.11.2024 12:20 Uhr Deutscher Kurzfilmpreis: Die Nominierungen stehen fest

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat am Freitag die Nominierten für den Deutschen Kurzfilmpreis 2024 vorgestellt. Aus 273 Beiträgen sind insgesamt zwölf Kurzfilme ausgewählt worden. Die Verleihung findet am 21. November in Hamburg statt. Zu den Nominierten zählen Filme wie "Melodies of Barking Dogs" in der Kategorie Spielfilm bis zehn Minuten, sowie "Skin on Skin" und "As If Mother Cried That Night" in der Kategorie Spielfilm von zehn bis 30 Minuten. Die Gewinnerfilme erhalten eine Prämie von 30.000 Euro, Nominierte erhalten 15.000 Euro. | Sendebezug: 01.11.2024 13:30 | NDR Kultur