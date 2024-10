Stand: 27.10.2024 11:41 Uhr Dänische Künstlerin Ida Raselli erhält Caspar-David-Friedrich-Preis 2024

Am Sonnabend hat die dänische Künstlerin Ida Raselli in Greifswald den Caspar-David-Friedrich-Preis erhalten. Er ist mit 2.500 Euro dotiert. Gleichzeitig wurde die Ausstellung "Seasons" mit Arbeiten der Künstlerin im Caspar-David-Friedrich-Zentrum eröffnet. Raselli, Jahrgang 1986, beschäftigt sich in ihrer Kunst mit Naturmaterialien und deren Beziehung zum Raum. Beispielsweise sind Arbeiten mit gefundenen Erden und Pigmenten zu sehen. Seit 2001 wird der Caspar-David-Friedrich-Preis jährlich vergeben. Der Nachwuchspreis wird in Dresden, Greifswald und Kopenhagen ausgeschrieben. | Sendebezug: 26.10.2024 14:00 | NDR 1 Radio MV