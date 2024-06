Stand: 10.06.2024 13:30 Uhr DDR-Filmstar Gojko Mitić erhält sächsischen Verdienstorden

Der als Winnetou des Ostens bekannte DDR-Filmstar Gojko Mitić ist mit dem Verdienstorden des Freistaats Sachsen ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) überreichte den Orden am Sonntag bei der Eröffnung der diesjährigen Karl-May-Spiele in Bischofswerda. "Gojko Mitić setzt sich für Toleranz und Völkerverständigung ein und wird auch als Botschafter für die Freundschaft mit den indigen Völkern Nordamerikas geschätzt", erklärte Kretschmer. Mitić war vor dem Mauerfall vor allem für seine Rollen in den "Indianerfilmen" des DDR-Filmunternehmens Defa bekannt. | Sendebezug: | 10.06.2024 19:00 | NDR 1 Radio MV