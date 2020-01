Stand: 29.01.2020 09:54 Uhr - NDR Kultur

Berliner Theatertreffen: Regisseurinnen in der Überzahl

Das Berliner Theatertreffen gilt seit 55 Jahren als der Maßstab des deutschsprachigen Gegenwartstheaters - thematisch wie ästhetisch. In diesem Jahr setzt das Theatertreffen auch strukturell Maßstäbe: Die Auswahl der eingeladenen Inszenierungen ist nämlich quotiert; die Hälfte der Stücke muss von Regisseurinnen oder weiblichen Kollektiven stammen. Ein Gespräch mit der Theater-Expertin Eva Behrendt.

Frau Behrendt, haben die Organisatorinnen und Organisatoren Wort gehalten und ihre im vergangenen Jahr angekündigte Quotierung realisiert?

Eva Behrendt: Ja, das ist tatsächlich übererfüllt worden - zu meiner Überraschung. Es sind sogar sechs Regisseurinnen eingeladen und "nur" vier Männer. Umgekehrt war das schon sehr oft der Fall, und meistens waren es die Männer, die in der Überzahl waren.

Das lässt den Eindruck aufkommen, dass da tatsächlich Qualität ausschlaggebend war.

Behrendt: Genau. Ich glaube, dass das ein sehr guter Jahrgang war - speziell für die Frauen, aber auch für das Theater insgesamt. Es gab aber schon vor der Quotierung einen Bewusstseinswandel, der angesetzt hatte, der die Strukturen langsam verändert, der dafür sorgt, dass die Theater selber versuchen, Frauen stärker ans Ruder zu lassen, sie auch auf großen Bühnen noch stärker inszenieren zu lassen, sodass sich da langsam ein Gleichgewicht einpendelt. Es ist auch für die Jury - bei der es schon seit längerer Zeit eine weibliche Überzahl gibt - einfacher, Frauen durchzusetzen, wenn sie so etwas wie die Quote im Hintergrund hat. Das muss gar nicht zu Lasten der Qualität der eingeladenen Inszenierungen gehen. Das sind oft Diskussionsvorgänge, das sind Scheren in den Köpfen der Jurymitglieder - das wird alles durch eine Quote infrage gestellt, durcheinandergewirbelt, neu justiert. Und dann kann man anscheinend leichter zu einem solchen Ergebnis kommen wie in diesem Jahr.

Gibt es denn so etwas wie ein "weibliches Theater"?

Behrendt: Bei Regisseurinnen liegt der Schwerpunkt der Inszenierung oft stärker bei weiblichen Figuren. Egal ob das bei Florentina Holzinger die Tänzerinnen und Akrobatinnen sind, die die Bühne füllen, oder bei Anta Helena Recke ein gemischtes Ensemble, bei dem am Ende nur noch Frauen auf der Bühne sind. Es sind leichte Gewichtsverschiebungen, und das gibt ein bisschen mehr Raum für Schauspielerinnen, für weibliche Figuren.

Bei der diesjährigen Auswahl hatte ich den Eindruck, dass es die üblichen Verdächtigen sind. Es ist wieder das Hamburger Schauspielhaus dabei, Rimini Protokoll, Zürich und so weiter. Oder ist für Sie etwas ganz herausragend?

Behrendt: Ich würde dem insofern widersprechen, weil da fünf Namen dabei sind, die noch gar nicht beim Theatertreffen waren. Zum Beispiel Toshiki Okada, ein japanischer Regisseur, der schon seit einigen Jahren an den Münchner Kammerspielen arbeitet. Antonio Latella, ein italienischer Regisseur, der schon öfter am ehemaligen Residenztheater in München gearbeitet hat. Bei Alexander Giesche war ich echt überrascht - von ihm habe ich selber noch gar nichts gesehen. Das ist ein junger Performancekünstler, der auch schon an den Münchner Kammerspielen und am Bremer Theater gearbeitet hat. Jetzt ist er mit dieser Züricher Arbeit eingeladen. Anne Lenk vom Deutschen Theater ist mit "Der Menschenfeind" eingeladen und auch Florentina Holzinger. Das sind alles Regisseurinnen und Regisseure, die neu sind auf dieser Plattform des Theatertreffens.

Die großen Häuser wie etwa das Schauspielhaus Zürich oder das Schauspielhaus Hamburg sind fast in jedem Jahr mit dabei. Das sind etablierte Häuser, die die Speerspitze des intellektuellen Theaters darstellen. Ist denn da, wo Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, der Geist der Aufklärung, des Fortschritts herrscht, nicht so etwas wie Gleichheit im Mark verwurzelt, in der DNA festgelegt?

Behrendt: Anscheinend nicht. Wenn Sie sich die Statistiken der bisherigen Theatertreffen-Einladungen anschauen, dann kommen sie zu dem recht erschütternden Ergebnis, dass das noch sehr weit von Gendergerechtigkeit entfernt ist. Man könnte das auch auf andere gesellschaftliche Bereiche ausdehnen. Aber ich glaube, dass in den letzten Jahren ein großes Umdenken stattgefunden hat - nicht nur an den großen Metropolen-Theatern, die auch deswegen oft weiter vorne sind, weil sie untereinander eine starke Konkurrenz haben, weil sie sehr gut ausgestattet sind, weil sie einen anderen Auftrag haben. Die können sich nur auf die Kunst konzentrieren und müssen nicht gleichzeitig noch Theater für eine Stadt machen. Es ist etwas anderes, ob ich in Bielefeld das Stadttheater bin oder das fünfte Ensembletheater in Berlin und mich von den anderen ein bisschen abgrenzen kann. Da gehe ich andere künstlerische Risiken ein. Das spiegelt sich beim Theatertreffen wider, dass man da letztlich doch mit einer elitären Auswahl zu tun hat.

Das Interview führte Jürgen Deppe

Theatertreffen: Regisseurinnen in der Überzahl NDR Kultur - Journal Gespräch - 28.01.2020 19:00 Uhr Autor/in: Deppe, Juergen Zum diesjährigen Berliner Theatertreffen sind sechs Regisseurinnen und "nur" vier Regisseure eingeladen. "Ich glaube, es hat ein großes Umdenken stattgefunden", findet Theater-Expertin Eva Behrendt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 28.01.2020 | 19:00 Uhr