Stand: 16.12.2024 11:38 Uhr 30 Jahre Unesco-Welterbe: Flächendenkmal Quedlinburg im Harz

Quedlinburg feiert am 17. Dezember sein 30-jähriges Bestehen als Unesco-Welterbestadt mit einem Festakt und einem Bürgerfest. Präsentierte sich die Stadt in Sachsen-Anhalt bei Aufnahme im Jahr 1994 noch teils abrissreif und marode, so strahlt die Altstadt heute als herausgeputztes Flächendenkmal, welches zu den größten in Deutschland gehört. Die Unesco stellte die historische Altstadt mit seinen fast 2.100 Fachwerkhäusern aus acht Jahrhunderten vor drei Jahrzehnten unter Schutz und bezeichnete es als "Gesamtkunstwerk mittelalterlicher Stadtkultur." Die Denkmalfläche ist mehr als 80 Hektar groß. | Sendebezug: 16.12.2024 14:30 | NDR 1 Radio MV