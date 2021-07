Stand: 28.06.2021 15:13 Uhr NDR Fernsehen sucht Norddeutsche, die 100 Jahre alt sind

"Oma, erzähl doch mal!" Das lässt sich Großmutter bestimmt nicht zwei Mal sagen - und Großvater auch nicht. Mit dieser Bitte können besonders bewegende norddeutsche Geschichten ihren Anfang nehmen. Wir vom NDR Fernsehen planen einen Film, in dem Menschen aus dem Norden erzählen, was sie in rund einhundert Lebensjahren erlebt haben, wer oder was sie beeindruckt hat, was ihnen eine Lehre war.

Gesucht: Persönliche Geschichten

Dabei kann es um Privates gehen oder die großen Zusammenhänge. Um persönliches Glück oder unvermeidliches Schicksal. Um große Enttäuschungen oder Erfolge, die Liebe des Lebens, Fortschritt und Rückschläge, Berufe und Berufung, um Familie, Freunde, Weggefährten.

Hilfe von Enkeln und Urenkeln

Bei dieser Suche hoffen wir auf die Hilfe der Enkel- und Urenkelkinder. Wenn Ihre Großmutter oder ihr Urgroßvater etwas zu sagen hat – und wir sind uns sicher: Alle Hundertjährigen haben etwas zu sagen - dann würden wir uns freuen, wenn Sie über das Formular unten gemeinsam Kontakt aufnehmen.

"Wir hoffen, dass so eine bewegende Dokumentation über Lebenswege in Norddeutschland entstehen kann, mit besonderen persönlichen Geschichten", sagt NDR Reporterin Kathrin Klein, die den Film konzipiert. "Dabei interessiert mich auch, wie Hundertjährige auf unser heutiges Leben blicken. Was war früher völlig anders, und was ist immer gleich geblieben?"

