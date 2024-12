Marly und Hans Brendes: "Wir sind immer füreinander dagewesen" Stand: 20.12.2024 15:35 Uhr Marly und Hans Brendes aus Amelinghausen sind seit 67 Jahren verheiratet. Als sich das Paar nach Kriegsende kennenlernt, ist Marly gerade mal 14. Aus anfänglicher Freundschaft entsteht eine lebenslange Liebe.

von Stefanie Grossmann und Ole Lerch

Wie ein zartes Pflänzchen erwächst nach und nach die Beziehung zwischen Marly und Hans Brendes. Als Schülerin unternimmt sie mit ihrer Schulklasse einen Kanu-Kurs. Hans Brendes ist der Paddel-Lehrer - und fünf Jahre älter. Marly schaut "ehrfürchtig" zu ihm auf: "Ich bin ganz ehrlich, er war ein sehr attraktiver junger Mann", beschreibt sie dem NDR ihren ersten Eindruck von Hans Brendes in der Dokumentation "Jahrhundertliebe". Aus Freundschaft wird irgendwann Liebe, eine "harmlose" - so beschreibt sie das Paar. Diese Liebe und auch die gemeinsame Leidenschaft für den Sport schweißt die Brendes mittlerweile seit über 70 Jahren zusammen.

Nach Kriegsende: Umzug von Berlin nach Hamburg

Marly Brendes kommt am 11. September 1936 in Berlin-Lichterfelde zur Welt. Sie wächst dort mit ihrem großen Bruder auf und erlebt eine schöne Kindheit, besonders bei der Mutter. "Wenn ich aus der Schule kam, da war ich meistens so müde, dass ich mich erst mal auf ihren Schoss gesetzt habe, sie umarmt habe und dann ich ein Nickerchen gemacht habe“, erinnert sich Marly Brendes. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt Marly einen Einschnitt: Sie zieht mit ihrer Familie nach Hamburg um, weil der Vater dorthin versetzt wird. Der Abschied von Berlin fällt ihr schwer: "Wir wurden als Kinder logischerweise gar nicht gefragt. Also mussten wir nach Hamburg umziehen", resümiert Marly den Verlust des früheren Zuhauses.

Hans Brendes trifft "eine freche Göre aus Berlin"

Hans Brendes wird am 21. Februar 1931 in Hamburg geboren. Weil der Vater Soldat ist, zieht seine Mutter ihn und den Bruder allein groß. Der Zweite Weltkrieg bestimmt seine Jugend. Er erinnert sich daran, dass sie viel in Luftschutzkellern sind - und, "dass ich da mal aus dem Bett gefallen bin, weil gegenüber eine Bombe einschlug." Nach Kriegsende ist Sport ein wichtiger Lebensinhalt von Hans Brendes, er wird Mitglied im Verein Oberalster. Anfang der 1950er-Jahre, mit 19, gibt er als Trainer Kanu-Unterricht für Hamburger Schulen. Bei eben einer dieser Paddeltouren trifft Hans auf die 14-jährige Marly, "eine freche Göre aus Berlin", erinnert er sich an seinen ersten Eindruck. "Das war unser erstes Kennenlernen", so Hans Brendes weiter. Eine schicksalhafte Begegnung.

Aus einer zarten Teenager-Liebe wird ernst

Es bleibt nicht ihre letzte gemeinsame Paddeltour. Immer häufiger sind die beiden in einer Gruppe - sogar für mehrere Tage und Nächte - unterwegs. Marly und Hans nähern sich immer mehr an. Aus einer anfänglichen Freundschaft entwickelt sich eine zarte Liebe. Doch es gibt Grenzen, was Sexualität angeht: "Wir waren nicht aufgeklärt und es gab auch noch nicht mal die Pille. Also war das noch ein Tabu für uns", beschreibt Marly Brendes die damalige Situation. Und Hans Brendes ergänzt: "Wir waren damals noch ein bisschen anders, als es heute ist. Unbedarft." Doch die Beziehung wird zunehmend enger und inniger: "Wir hatten eines Tages sturmfreie Bude - und da ist dann Gundi entstanden", erzählt Marly Brendes, die damals 20 ist, über die erste gemeinsame Nacht. Das Vorspiel zur Hochzeit.

Späte 1950er-Jahre: Hochzeit und Geburt von Tochter Gundi

Im April 1957 findet die Hochzeit von Marly und Hans Brendes statt: "Es war für uns selbstverständlich, dass wir heiraten. Schon durch dieses Kind, das jetzt unterwegs war", sagt Hans Brendes rückblickend. Fünf Monate später kommt Tochter Gundi zur Welt. In den darauffolgenden Jahren komplettieren ihre Schwestern Conny und Kathrin das Familienglück. Hans Brendes versorgt die Familie, nach einer Ausbildung zum Drucker steigt er in die Druckerei seines Vaters ein. Nach dessen Tod 1960 übernimmt er die Firma. 1963 kauft die Familie ein Haus in Norderstedt - und zieht an Hamburgs Stadtrand.

"Wir sind immer füreinander dagewesen"

In dieser Zeit - mit eigenem Betrieb und drei kleinen Kindern - gibt es immer wieder Meinungsverschiedenheiten zwischen den Brendes. Häufiger Streitpunkt: die Kinder. Wenn sie etwas verbietet, erlaubt er es trotzdem. Oder umgekehrt. "Dann hatten wir Zoff", erinnert sich Marly Brendes an den Familienalltag. Aber sie raufen sich immer wieder zusammen: “Es war nicht so, wie es heutzutage bei den jungen Leuten oft der Fall ist. Bisschen Streit und schon gehen sie auseinander", so Hans Brendes. Und Marly Brendes meint: "Also, das hätte ich gar nicht verantworten können, wenn ich gesagt hätte, wenn es dir jetzt dreckig geht, dann verlasse ich dich." Sie seien immer füreinander dagewesen.

Marly Brendes muss viel Rücksicht auf ihren Mann nehmen

Was beide neben der Familie zeitlebens verbindet, ist ihre Liebe zum Sport und ihr Engagement im Sportverein Oberalster. Marly Brendes spielt Handball: "Er hätte nie eine unsportliche Frau genommen." Hans ist Trainer, Schiedsrichter und wird auch noch 1. Vorsitzender des Clubs. Das Vereinsleben verschlingt neben der Arbeit viel seiner freien Zeit. Marly Brendes muss viel Rücksicht auf die Aktivitäten ihres Mannes nehmen. Als die Töchter groß sind, ziehen sie aus dem Haus in Norderstedt aus. Seit 2017 wohnt das Ehepaar in Amelinghausen. Aus der Berlinerin Marly und dem Hamburger Hans sind Kleinstadt-Menschen geworden.

Die Liebe ist auf der Vertrauens-Ebene gewachsen

Trotz aller Differenzen sind Marly und Hans Brendes immer im Einklang gewesen. Eigentlich fast in jeder Beziehung. "Wir sagen auch manchmal genau dasselbe zum gleichen Zeitpunkt. Also entweder denken wir in dem Moment dasselbe oder wir sprechen es aus. Aber haargenau den gleichen Satz. Seelenverwandtschaft würde ich sagen", beschreibt Marly Brendes die gemeinsame Verbindung. Was bringt die Zukunft? "Eines Tages landen wir im Seniorenheim", so Hans Brendes. Und Marly Brendes ergänzt: "Wir setzen uns schon damit auseinander, dass irgendwann einer die Augen schließen muss."

1951 sind sich Marly und Hans Brendes das erste Mal begegnet. Aus einer Freundschaft wird Liebe - was ist es heute? Die Liebe ist gewachsen, aber auf anderer Ebene. Auf welcher? Auch da sind sich die beiden in ihrer Antwort sofort einig: Vertrauen.

