Sophie Scholl: Das Vermächtnis ihres Kampfs gegen die Nazis Stand: 07.05.2021 17:28 Uhr Am 22. Februar 1943 richteten die Nazis die junge Widerstandskämpferin Sophie Scholl hin. Was könnte für uns das Vermächtnis ihres Kampfs gegen den Nationalsozialismus sein, gegen einen verbrecherisch geführten Krieg und für eine demokratische Ordnung?

von Magnus Brechtken

Am 9. Mai 2021 wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Sie wurde nur 21. Die Erinnerungen an sie sind vielfältig dieser Tage. Wer sich interessiert findet eine Fülle von Sendungen, Vorträgen, Podcasts, Interviews sowie, wenn man möchte, zahllose Texte, die in den vergangenen acht Jahrzehnten über sie produziert wurden.

Wie soll man, als Historiker zumal, eines solchen Tages gedenken, dieser historischen Perspektive gerecht werden, ohne in Klischees zu verfallen? Ohne zu wiederholen, was hundertfach über Sophie Scholl, auch über die Widerstandsgruppe, zu der sie gehörte, gesagt worden ist?

Mit Mut und Klarheit gegen die nationalsozialistische Herrschaft

Gewiss, wir könnten erinnern an die Klarheit, mit der Sophie Scholl und die mit ihr Verbundenen - Willi Graf, Alexander Schmorell, Christoph Probst, Professor Kurt Huber, nicht zuletzt ihr Bruder Hans - gegen die nationalsozialistische Herrschaft einstanden. Sich zu anderen Werten bekannten als der Rassenideologie, die seit 1933 Staatsdoktrin war und die Gesellschaft in Deutschland, den Alltag von Millionen "Volksgenossen" formte.

Wir könnten erinnern an den Mut, den es bedeutete, inmitten eines täglich mordenden Regimes gegen die Gewalt aufzubegehren. Wir sollten auch hier daran erinnern, wie viel Widerhall und Unterstützung der Nationalsozialismus in der sogenannten Volksgemeinschaft dieser Jahre fand. Viel mehr, als die meisten Menschen nach 1945 gern hören oder wahrhaben mochten.

Sophie Scholl: Eine heldenhafte Ausnahmepersönlichkeit

Gewiss könnten wir schließlich jenes Bild nachzeichnen, das Sophie Scholl nach dem Krieg in der deutschen Erinnerungskultur zugeschrieben wurde: eine fast religiöse Verehrung für die heroische Tat einer jungen Frau. Die Huldigung einer zur Heldin erhobenen Ausnahmepersönlichkeit, die entrückt erschien und gerade deshalb vielen Menschen willkommen, weil sie so fern, so übermenschlich wirkte.

Denn im Umkehrschluss bedeutete das für viele der einstigen "Volksgenossen" willkommene Entlastung: So heldenhaft zu sein, das zeigte einen besonderen Mut, den - das ist das Wesen von Helden - nur wenige besitzen konnten. Wer eine solche fast religiöse Verehrung suchte, bediente mithin die Entlastungssehnsucht vieler, die nicht weiter reflektieren mochten auf ihre Rolle im Alltag der NS-Herrschaft, als Mitakteure des Funktionierens einer Gesellschaft, die von Beginn an mit Gewalt schied zwischen jenen, die dazu gehören sollten und jenen, die ausgestoßen wurden. Das konnte rasch ganz nah sein: Die eigenen Mitschüler, der jüdische Nachbar, die Verwandte mit Behinderung - die Liste ist lang. Und doch blieb dies vielen fern, weil sie meinten, dass es sie selbst nicht betreffe. Oder auch, weil sie die Konsequenzen eines ernsthaften Nachdenkens scheuten.

Man könnte es sich einfach machen

Sophie Scholl also war lange Jahrzehnte eine Projektionsfläche und bewundertes Idol, das Millionen Deutschen die Beschwernisse des eigenen Gewissens erleichterte. Aber wir müssen inzwischen offensichtlich weiter blicken, aktueller denken, um Sophie Scholls Erinnerungsrolle in der Gegenwart gerecht zu werden.

In jüngster Zeit taucht der Name Sophie Scholls immer wieder auf, wenn es um die Frage geht, wie die Regeln unserer demokratischen Gegenwart auf den Alltag des einzelnen wirken. Man könnte es sich einfach machen und sagen: Wer sich heute hinstellt und behauptet, er stehe in der Tradition Sophie Scholls oder Anne Franks, der ist ohnehin lächerlich, weil er so offensichtlich die einfachsten historischen Fakten nicht kennt.

Die Fakten zum Unterschied zwischen der Diktatur des Nationalsozialismus und unserer Demokratie heute, die Fakten zum Leben in einer offenen Gesellschaft, in der jeder nahezu alles sagen kann und selbst schwachsinnige Vergleiche verbreiten darf - im Gegensatz zu einem totalitären Überwachungsstaat, in dem allein das Verteilen von Flugblättern vier Tage später unter dem Fallbeil endete.

Teil 1: Mit Mut und Klarheit gegen die nationalsozialistische Herrschaft

Teil 2: Für manche ist Geschichte eine Märchenwelt

