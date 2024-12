Die Wissenschaftlerin Sylvia Necker wurde 2010 mit einer Arbeit zu Konstanty Gutschow am Historischen Seminar der Universität Hamburg promoviert. Danach lehrte sie an der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel und am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung (IRS) in Erkner. Von 2014 bis 2017 war sie als Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Neukonzeption der Dauerausstellung in der Dokumentation Obersalzberg beteiligt. Im Januar 2018 wechselte sie zur deutsch-jüdischen Alltags- und Privatfotografie im Rahmen des Verbundprojekts "Photography as Political Practice in National Socialism" an die Universität von Nottingham. Am 1. August 2019 übernahm Sylvia Necker die Leitung des LWL- Preußenmuseums in Minden.