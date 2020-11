Sendedatum: 16.09.2015 23:50 Uhr 1965: Die erste Woche im Dritten Programm

Seit 1950 gibt es Fernsehen in Norddeutschland, damals noch vom NWDR ausgestrahlt. Ab Dezember 1957 gab es ein regionales Angebot des NDR für die ARD, ausgestrahlt wurden wochentags die "Nordschau" und sonnabends "Die aktuelle Schaubude". Ab Januar 1965 startete ein "Drittes Fernsehprogramm", zunächst als Versuchsprogramm.

Geplant als "Informations-und Bildungsprogramm" startete das Dritte dann am 20. September 1965 offiziell. Die erste reguläre Sendung war ein Bildungsangebot: "Französisch im Fernsehen" hieß der Sprachkurs, der das Programm um 19 Uhr am Starttag eröffnete. Im Hauptabend beschäftigte sich die Reporterlegende Hermann Rockmann am ersten Sendetag mit dem Thema Luftfahrtsicherheit. Um 22 Uhr war schon wieder das Testbild zu sehen: Sendeschluss.

Montag, 20. September 1965

19.00 Französisch im Fernsehen (1)

Ein Konversationskurs

Mit Roger Défossez, Heidi Fischer und Sepp Strubel

19.30 Stil und Form (1)

Beispiele zur Kunstgeschichte

Von Prof. Otto Stelzer und Frank Freytag

19.45 Deutsch für Deutsche (14)

Mit Margarete Schaumann

20.00 Tagesschau des Deutschen Fernsehens

Das Wetter Morgen

20.15 Ideen und Versuche

Probleme der Luftsicherheit

Eine Untersuchung von Hermann Rockmann

21.00 Täglich Tatsachen: Tagesschau

Ein Bericht des Instituts für Film und Bild

Regie: Karl Koch

Kommentar: Peter Krebs

Fachberatung: Hans-Joachim Reiche

anschließend Nachrichten

Dienstag, 21. September 1965

19.00 Benvenuti in Italie (14)

Italienisch für Anfänger

Mit Ima Agustoni

19.30 Das Laboratorium (19)

Von Hans-Jürgen Bersch

20.00 Tagesschau des Deutschen Fernsehens

Das Wetter Morgen

20.15 Forum:

Analyse der Bundestagswahl

Leitung: Klaus Bölling

21.15 Bericht über China

Eine Dokumentation und ein Gespräch mit Botschafter a.D. Werner Otto von Hentig

anschließend Nachrichten

Mittwoch, 22. September 1965

19.00 Mathematik (1)

Von Franz Reinholz

19.30 Französisch im Fernsehen (1)

Ein Konversationskursus

(Wiederholung vom 20. September 1965)

20.00 Tagesschau des Deutschen Fernsehens

Das Wetter Morgen

20.15 Über Deutschland

Dialoge von Richard Matthias Müller

Ein Vater: Hans Quest

Ein Sohn: Christoph Quest

Regie: Peter Schulze-Rohr

Szenenbild: Herbert Eichendorff

Kamera: Hans-Joachim Herbst

Produktionsleitung: Rudolf Rosthof, Walter Jochens

20.55 De Bla Undulater (Die blauen Wellensittiche)

Fernsehfilm nach einer Novelle von H. C. Branner

Mit: Sonja Oppenhagen, Karl Stegger, Kirsten Rolffesm Jan Priiskorn Schmidt, Hannah Bjarnhof, Freddy Koch, Palle Huld, Morton Espersen, Susanne Berså, Lise Moeller

Buch: Astrid und Bjarne Henning-Hensen

Bauten: Erik Aaes

Kamera: Poul H. Hansen

Ton: Vagn Stehen Hansen

Regie: Astrid Henning-Hensen

Eine Produktion des Dänischen Fernsehens

21.30 Die neue Bibliothek

anschließend Nachrichten

Donnerstag, 23. September 1965

19.00 Stil und Form (1)

Beispiele zur Kunstgeschichte

(Wiederholung vom 20. September 1965)

19.15 Deutsch für Deutsche (14)

(Wiederholung vom 20. September 1965)

19.30 Benevenuti in Italia (14)

Italienisch für Anfänger

(Wiederholung vom 21. September 1965)

20.00 Tagesschau des Deutschen Fernsehens

Das Wetter Morgen

20.15 Literarische Illustrierte

Herausgegeben von Ernst Schnabel

"Abends, wenn der Mond scheint"

Ein Film von Peter Rühmkorf

Kamera: Robert van Ackeren

Regie: Helmut Herbst

Eine Produktion des Literarischen Colloquiums Berlin

"Caliban"

Ernst Schröder spricht Caliban-Texte aus Shakespeares „Sturm“ und den Monolog „Caliban ans Publikum“ von Wystan H. Auden

anschließend Nachrichten

Freitag, 24. September 1965

19.00 Das Laboratorium (1)

(Wiederholung vom 21. September 1965)

19.30 Mathematik (1)

(Wiederholung vom 22. September 1965)

20.00 Tagesschau des Deutschen Fernsehens

Das Wetter Morgen

20.15 Konzert für junge Leute

Leonard Bernstein dirigiert das Philharmonische Orchester New York

Achte Folge: Der Weg nach Paris

Georg Gershwin: Ein Amerikaner in Paris

Ernest Bloch: Schelomo

Manuel de Fallá: Der Dreispitz

21.15 Studio III

Aus Kunst und Wissenschaft

Leitung: Jürgen Möller

anschließend Nachrichten

Sonnabend, 25. September 1965

19.00 Film als Hobby

Präsentiert von Jan-Thilo Haux

19.30 Der große Krieg

Geschichte des Ersten Weltkrieges

20.00 Tagesschau des Deutschen Fernsehens

Das Wetter Morgen

20.15 Filmclub

Erich von Stroheim

Der Mann mit dem bösen Blick

Mit Ausschnitten aus den Filmen:



Blind Husbands (1918)

Foolish Wivees (1921)

Merry-Go-Round (1922)

L’Alibi (1937)

La grande Illusion (1937)

Les Disparus de Saint Agil (1938)

La Danse de Mort (1947)

Buch: Francois BondyRegie: Hand Brecht

anschließend Nachrichten

