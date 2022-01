Die Nazijäger - Den NS-Verbrechern auf der Spur

Im September 1945 geraten deutsche Kriegsverbrecher ins Visier britischer Soldaten. Die Offiziere, meist Juden, die vor den Nazis aus Deutschland und Österreich geflohen waren, fahnden im Rahmen der "War Crime Investigation Unit" nach SS-Leuten, KZ-Schergen und Tätern in Nadelstreifen. Hanns Alexander etwa enttarnt den KZ-Kommandanten von Auschwitz Rudolf Höss. Anton Walter Freud, Enkel des Psychoanalytikers Sigmund Freud, spürt den Hamburger Lieferanten von Zyklon B auf. Und er stößt bei seinen Vernehmungen des Kommandanten vom KZ Neuengamme, Max Pauly, auf den Mord an zwanzig Kindern in den letzten Kriegstagen im Jahr 1945.