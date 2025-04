Ereignis der Fernsehgeschichte: 50 Jahre "Tadellöser & Wolff" Stand: 28.04.2025 11:30 Uhr Am 1. Mai 1975 zeigt das ZDF Eberhard Fechners "Tadellöser & Wolff". Der Film ist nach dem autobiografischen Roman von Walter Kempowski entstanden, der die Erlebnisse seiner Familie in der NS-Zeit beschreibt. Bis heute ist der Zweiteiler sehenswert.

von Dirk Hempel*

Der Film "Tadellöser & Wolff", der am 1. Mai 1975 im Abendprogramm des ZDF zur besten Sendezeit läuft, ist ein Ereignis. Gebannt verfolgen Millionen Menschen die Erlebnisse der Rostocker Reederfamilie Kempowski während der Nazizeit. Verfilmt hat sie Eberhard Fechner nach dem Roman gleichen Titels von Walter Kempowski. Bis heute gelten der Zweiteiler als besonders gelungene Literaturverfilmung und Fechner, der später auch weitere Romane des Autors in Szene setzt, als "der kongeniale Kempowski-Regisseur", wie Rolf Becker damals im "Spiegel" schreibt.

Kempowskis Familiengeschichte

Die Fernsehausstrahlung macht den damals 46 Jahre alten Kempowski, der bereits drei Romane veröffentlicht hat, einem breiten Publikum bekannt. Er ist in Rostock aufgewachsen, war bis 1956 acht Jahre wegen angeblicher Spionage im DDR-Zuchthaus Bautzen inhaftiert. Nach dem Studium in Göttingen wird er Dorfschullehrer. Später lebt er mit seiner Familie in dem niedersächsischen Dorf Nartum in der Nähe von Bremen.

Der Roman kritisiert das Bürgertum

Seinen Roman "Tadellöser & Wolff" - nach einem Begriff aus der Familiensprache für alles, was nicht "Miesnitzdörfer und Jensen" ist - haben die Kritiker vier Jahre zuvor hoch gelobt, besonders wegen der Schnappschusstechnik, in der Kempowski einzelne Szenen der Erinnerung nebeneinander montiert, und wegen seiner Kritik am Bürgertum. Denn er führt am Beispiel seiner eigenen Familie zwar deren Distanz gegenüber den Nationalsozialisten vor. Er zeigt aber auch, dass sie das Ausmaß der NS-Verbrechen nicht begreifen und angesichts der totalitären Herausforderung versagen.

ZDF plant früh eine Verfilmung

Diese Perspektive hat auch das Interesse des Fernsehens geweckt. Schon wenige Monate nach Erscheinen des Romans steigt der Fernsehregisseur Eberhard Fechner vor dem Schulhaus in Nartum aus seinem Volvo - so hat es mir Kempowski während unserer Gespräche zu seiner Biografie berichtet.* Sie stehen eine Weile unter der großen Linde: "Dann strichen wir eine Weile um den heißen Brei herum, bis er plötzlich sagte: 'Ich möchte Ihren 'Tadellöser & Wolff' verfilmen.' Ich hatte nichts dagegen."

Interesse für Dokumente und Befragungen

Denn Kempowski kennt einige Filme des Regisseurs und sieht Parallelen zu seinen eigenen künstlerischen Interessen. So hat Fechner etwa in "Nachrede auf Klara Heydebreck" (1969) das Leben einer Frau aus Dokumenten und Interviews rekonstruiert. Und die NDR-Fernsehspiele "Vier Stunden von Elbe 1" (1968) und "Gezeiten" (1970), in denen Helga Feddersen eine Seemannsfrau spielt, zeigen den Alltag "normaler" Menschen. Auch Fechner hat später festgestellt: "Vieles in diesem Buch korrespondiert mit der Technik in meinen Filmen: Hier wie dort gibt es eine Erzählerebene, von der aus geschichtliche Ereignisse subjektiv dargestellt werden." So schreibt er 1979 in einem Materialienband des ZDF über die Kempowski-Verfilmungen.

Fechners erste Romanverfilmung

In den Sommerferien 1973 arbeitet Fechner 33 Tage in Nartum mit Kempowski am Drehbuch, der mir diese anstrengende Zeit später so schilderte: "Ich saß während des Schreibens neben ihm, und keine Szene ging ohne meine Mitwirkung durch. Seine anfänglichen Versuche, mich auch als Tipper des Drehbuchs zu mißbrauchen, konnten abgewehrt werden. Meine Frau machte das Essen, und während der Mahlzeiten schrien wir uns gegenseitig Fortsetzungen des Manuskripts zu, wobei auch notiert wurde und viel gelacht."

Gemeinsame Arbeit am Drehbuch

Kempowski verfasst für den Film zusätzliche Texte, die nicht im Roman stehen, Predigten des Pastors in der Rostocker Marienkirche und eine Rede des Großvaters de Bonsac auf der Hochzeit von Ulla Kempowski. Fechner hält sich weitgehend an die Vorlage, bis in den Ton der Erzählung und die Dialoge hinein. Bitterböse, die Denkweise des Bürgertums vorführende Szenen oder entlarvende Auftritte von Nazis wechseln mit Idylle und Melancholie.

Unvergessliche Filmszenen

Noch heute sehenswert ist etwa der Kontrast, den Fechner in zwei aufeinanderfolgenden Einstellungen inszeniert: den schikanösen Drill, den der Film-Walter in der Hitlerjugend erlebt, wo er Marschieren und das Kriegerlied "Wildgänse rauschen durch die Nacht" brüllen muss, und eine romantische Segelpartie der Jugendlichen auf der Warnow zu Klängen von Hoagy Carmichels Klassiker "Georgia on my mind". Amerikanische Jazzmusik als Gegenwelt zur Nazi-Erziehung.

Verwandte Arbeitsweise

"Man sieht mich nicht, man hört mich nicht. Ich bin der Schnitt", hat Fechner diese Technik charakterisiert. So notiert es Kempowski im November 1993 in seinem Tagebuch. Auch der Autor verwendet solche "Schnitte" in seinen Romanen, seine berühmten Textblöcke als Gegensätze nebeneinandergestellt oder zur Verstärkung gehäuft, sie in der kollektiven Tagebuchcollage "Echolot" aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs 20 Jahre später auf die Spitze getrieben.

Nach Schulschluss zu den Dreharbeiten

Die Dreharbeiten, die der Lehrer Kempowski nur nachmittags nach dem Unterricht verfolgen kann, finden im folgenden Jahr vor allem in Hamburg-Harburg und Lüneburg statt. Fechner setzt bewusst auf Sepiatönung des Films. Das ZDF ist anfangs skeptisch, stimmt aber dann wegen der geringeren Kosten zu, wie der Historiker Wulf Kansteiner 2005 in einem Aufsatz schreibt.

Karl Lieffen im Zuchthauskino

Die Hauptdarsteller schlägt Kempowski vor. Karl Lieffen, im Film sein Vater, hat er mehr als zwei Jahrzehnte zuvor im Zuchthaus bei einer Vorführung gesehen. "Mein Bruder und ich sahen ausgerechnet in Bautzen einen Film mit ihm, und wir beide riefen: Wie Vater!" So berichtet es Kempowski im ZDF-Materialienband zu der Verfilmung. Und Edda Seippel identifiziert er in einer Verfilmung des Fontane-Romans "Mathilde Möring" als "die" Mutter. Den Bruder Robert spielt der junge Martin Semmelrogge in einer seiner ersten Rollen.

Der Film verstärkt den Romanerfolg

"Tadellöser & Wolff", dessen zweiter Teil am 3. Mai 1975 läuft, gehört zu den frühen Beispielen von Alltagsdarstellungen der Nazizeit. Und der Film trifft damit offenbar beim Fernsehpublikum einen besonderen Nerv. Viele Menschen meinen, ihren Alltag und ihre Erlebnisse wiederzuerkennen. Die "Schnäcke" der Film-Kempowskis werden in den eigenen Wortschatz übernommen und sind auch heute zuweilen noch zu hören: "Gutmannsdörfer", "Ansage mir frisch", "Klare Sache und damit hopp!", "Wie isses nun bloß möglich?!"

Tadellöser-Mode und Fanclubs

Im Kontrast zu in den 1970er-Jahren beliebten Jeans und Bundeswehr-Parkas tragen Schüler mancherorts nun Hemden und Pullunder, Knickerbocker, Krawatten und lange Mäntel, die sie aus den Schränken der Großväter zusammengesucht haben. Wie die Rostocker Swing Band Boys im Film "hotten" sie während der Pausen auf dem Schulhof, wiegen sich mit rhythmischen Handbewegungen zu gesungenen Jazzmelodien.

Bei Frankfurt zum Beispiel empfangen Jugendliche einen Freund am Bahnhof, für die Zeit völlig untypisch in Trenchcoat, Hut und weißem Seidenschal, wie Kempowski Jahre später erfährt. Eine Zigarette im Mundwinkel, begrüßen sie sich mit Filmzitaten der Swing-Boys: "Haste mal 'ne Stabbel da" und "Wisst ihr eigentlich, daß Art Tatum blind ist und Chick Webb verkrüppelt?"

Kempowski sieht den Film mit gemischten Gefühlen

Manches gefällt dem Schriftsteller an Fechners Verfilmung, kommt seiner Erinnerung sehr nah: "Einige Szenen lagern ziemlich dicht auf dem Damals. So die Harzreise, die Hochzeit von Ulla und die Klavierstunde." Anderes findet er jedoch übertrieben, etwa die Szenen in der Nachhilfestunde bei "Tante Anna". Als störend empfindet er bald, dass er nun häufig Karl Lieffen vor sich sieht, wenn er an seinen Vater denkt. Dessen Darstellung ist ihm ohnehin zu albern geraten, und Edda Seippel findet er zu naiv, den Film insgesamt zu lustig.

Vorwurf der Verharmlosung

Einige Kritiker wie Walter Jens in der "Zeit" bezeichnen den Film gar als verharmlosend, weil von den Verbrechen der Nazis keine Rede sei. Doch von Beschönigungen der Vergangenheit sind Kempowski und Fechner weit entfernt. Der Autor hat damals zufällig ausgewählte Menschen nach Hitler befragt und die entlarvenden Antworten ebenso veröffentlicht wie das Wissen um die Verbrechen der Nazis in "Haben Sie davon gewußt?". Fechner arbeitet Ende der 70er-Jahre an einer monumentalen Dokumentation über den Majdanek-Prozess in Düsseldorf.

Der Titel wird zum Markenzeichzen

Bis heute ist "Tadellöser & Wolff" häufig wiederholt worden. Mindestens 15 Millionen Menschen haben den Film gesehen, wie Wulf Kansteiner festgestellt hat, die Besitzer von Videokopien und Nutzer von Streamingangeboten nicht eingerechnet. 1977 arbeiten Kempowski und Fechner noch einmal gemeinsam am Drehbuch von "Ein Kapitel für sich", einer Fortsetzung der Familiensaga im Rostock der Nachkriegszeit und im DDR-Zuchthaus Bautzen. Der Dreiteiler läuft 1979 im Fernsehen. Zu weiteren Verfilmungen kommt es danach nicht mehr.

* Der Autor war Mitarbeiter des Knaus Verlags in Walter Kempowskis kollektivem Tagebuchprojekt "Echolot" und ist Verfasser von "Walter Kempowski. Eine bürgerliche Biographie" (Pantheon).

