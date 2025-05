Stand: 10.05.2025 10:00 Uhr 80 Jahre Kriegsende - Serie zu Flucht, Vertreibung und Ankommen in MV

Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg mit der Kapitulation von Nazi-Deutschland. Mit dem Kriegsende 1945 kam es in den deutschen Ostgebieten zu Flucht und Vertreibung. Millionen Menschen verloren ihre Heimat. Der NDR in MV erinnert in einer Wochenserie mit Vertriebenen und Geflüchteten an die leidvolle Zeit - und an das Ankommen im damaligen Mecklenburg.