Stand: 19.03.2018 00:01 Uhr - NDR Info

1968: Die kulturelle Revolte von Patric Seibel

Der Beginn der sozialen Bewegung, die unter der Chiffre 1968 bekannt wurde, jährt sich zum 50. Mal. Was '68 eigentlich genau passierte, was es gesellschaftlich bewirkte, darum wird bis heute heftig gestritten. Ein Grundkonsens besteht aber darin, dass '68 die bundesdeutsche Zivilgesellschaft und Politik demokratisiert und modernisiert hat.

1968 - das war ein Kulturkampf mit Köpfen und Körpern, ein Konflikt der Worte und Gesten. Inspiriert von theatralischen Protestformen der US-Bürgerrechtsbewegung und mit den Theorien des Neomarxismus. Zwischen Happening und Hörsaal rüttelte ein Teil der studentischen Jugend an den gesellschaftlichen Autoritäten. Hier die clownesken Provokationen der Kommune 1 - dort die langen Sätze des Rudi Dutschke:

"… dass in dieser Gesellschaft vieles verändert werden muss, verändert werden kann - nicht durch putschistische Aktionen von Minderheiten, die sich bewusst isolieren, sondern die systematisch daran arbeiten, immer weitere Teile der Bevölkerung mit dem Bewusstsein, was sie an der Universität sich anlernen können, vertraut zu machen und einen Dialog zwischen den in Unmündigkeit gehaltenen Menschen der Gesellschaft und uns herzustellen." Zitat Rudi Dutschke

Professoren durch Studenten inspiriert

Inspiriert hatten die Studierenden deutsche Professoren wie Theodor Adorno und der in den USA lehrende gebürtige Berliner Herbert Marcuse. Sein Buch "Der eindimensionale Mensch" vertrat die These, der zeitgenössische Kapitalismus manipuliere die Menschen bis hinein in deren Bedürfnisse und Wünsche. Wenn der 70-jährige Marcuse in Deutschland auftrat, waren die Hörsäle bis zum Bersten gefüllt.

Tod des Studenten Benno Ohnesorg gibt Bewegung Schub

Den entscheidenden Schub erhielt die Bewegung, die heute 68er-Bewegung heißt, am 2. Juni 1967. Bei der Demonstration gegen den Staatsbesuch des diktatorisch regierenden Schah von Persien reagierte die Polizei äußerst brutal. Der Student Benno Ohnesorg wurde von einem Polizisten in Zivil erschossen. Jetzt wuchsen die Wut der Studierenden und die Zahl der Aktivisten sprunghaft. Notstandsgesetze, Vietnamkrieg, Antispringerkampagne - das waren die Themen, die Protestierende, Politik und Medien in Atem hielten.

Nach Attentat auf Studentenführer Rudi Dutschke eskaliert die Gewalt

Die Springerpresse hetzte mit Schlagzeilen wie "Stoppt den Terror der Jung-Roten jetzt!" Am 11. April 1968 schoss der junge Neonazi Josef Bachmann Studentenführer Rudi Dutschke auf dem Kurfürstendamm nieder und verletzte ihn lebensgefährlich. In den Osterkrawallen eskalierte die Gewalt: Mit Angriffen auf das Springergebäude und Auslieferungsfahrzeuge und heftigen Straßenschlachten. In Paris brachten die Studierenden sogar die vierte Republik ins Wanken. Nach tagelangen Straßenschlachten im Quartier Latin solidarisierten sich Arbeiter mit den Studierenden. Ein Generalstreik legte ganz Frankreich lahm.

Von der 68er-Bewegung zur Friedensbewegung

Nachdem die revolutionäre Dynamik verebbte, verzweigte sich die 68er-Bewegung. Aus ihr entstanden unter anderem zivilgesellschaftliche Initiativen wie Frauen-, Öko- und Friedensbewegung. Erlebt hatten alle Beteiligten eine ästhetische Aufladung des Politischen: Musik, Mode, Frisuren und Körperhaltung waren machtvolle Zeichen im Kampf um die symbolische Deutung der Welt. Umgekehrt wurden viele Lebensbereiche politisiert und dadurch die Gesellschaft liberalisiert, demokratisiert und modernisiert.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 19.03.2018 | 08:55 Uhr